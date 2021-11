Federica Panicucci si prende una pausa da Mattino5? Le voci sullo stop durante le vacanze natalizie

Programmi TV

Federica Panicucci entra ogni giorno nelle case degli italiani con la sua Mattino5 ed ha abituato i suoi telespettatori con una presenza costante e ben voluta. La quindicesima edizione del programma va in diretta dallo scorso 20 settembre 2021 come sempre dal lunedì al venerdì nella prima mattinata e vede al fianco della conduttrice il collega Francesco Vecchi. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, la Panicucci sembrerebbe vicina a prendersi una pausa dal daytime di Canale5 in concomitanza col periodo natalizio e le voci che confermerebbero una nuova chiave per lo show.

Una pausa per Federica Panicucci nelle vacanze di Natale

Il sito DavideMaggio.it lancia la notizia che Federica Panicucci sarebbe ad un passo dall’”abbandonare”, si fa per dire, Mattino5, il programma che fa compagnia ai telespettatori di Canale5 dalle ore 8:40 fino alle 11 circa sempre dal lunedì al venerdì.

I fan della conduttrice però non devono assolutamente disperare dal momento che il suo risulterebbe essere un semplice allontanamento momentaneo in concomitanza del periodo delle vacanze di Natale.

La showgirl conduce notoriamente in coppia con Francesco Vecchi, ma partire dal 13 dicembre prossimo le cose potrebbero cambiare. La decisione della rete sarebbe infatti quella di far prendere una pausa alla Panicucci fino alla fine delle feste e consegnare la conduzione in solitaria a Vecchi che accetterebbe di buon grado.

Il futuro di Federica Panicucci

Per ora si tratterebbe solo di voci ma il tam tam fatto sui siti di settore sembra che confermerebbe proprio questa scelta, con Federica Panicucci che saluterebbe momentaneamente Canale5. La conduttrice infatti non ha nessuna intenzione di abbandonare la rete ed il suo pubblico e, come confermatovi poco tempo fa, approfitterebbe di questo stop per dedicarsi alla preparazione del Capodanno, una serata evento che si terrà a Bari l’ultimo dell’anno e che la vedrà coinvolta sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset.