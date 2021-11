Capodanno su Canale 5 con Al Bano e Federica Panicucci: le ultime indiscrezioni sull’evento

Programmi TV

Da giorni ormai si parla dei progetti di Canale 5 per l’evento maggiore del suo palinsesto di fine anno, la notte di Capodanno. Stando ai rumors, le idee della rete ammiraglia di Mediaset apparivano ancora poco chiare, divise tra la voglia di ritornare in piazza e la prudenza di organizzare un evento più sicuro. A distanza di qualche giorno arrivano però ulteriori voci che vedrebbero la rete ormai convinta sul da farsi, con la voglia di tornare in piazza con un evento vecchio stampo che prende sempre più quota. Scopriamo di più su queste voci che vedrebbero coinvolti nel progetto anche due amati volti televisivi come Al Bano e Federica Panicucci.

Il Capodanno di Canale5 ritorna in piazza? Tutte le voci

Canale 5 sembra vicino a sciogliere le riserve per quello che riguarda la scelta sullo speciale evento che si dovrebbe tenere dalla serata del 31 dicembre 2021 fino alle prime ore dell’1 gennaio 2022. La notte di Capodanno è forse l’evento più atteso dell’anno per quanto riguarda la nostra televisione, con la consueta sfida tra la Rai e Mediaset che si rinnova anno dopo anno. Tv Sorrisi e canzoni ha già annunciato che il capodanno di Rai 1 sarà targato Amadeus, come ci si poteva aspettare.

La serata che accompagna i telespettatori dal vecchio al nuovo anno sta facendo molto discutere i vertici delle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi, con la decisione che stando ai rumors sembrerebbe essere stata presa. Come riportato da TvBlog, Canale 5 ha scelto di tornare in piazza come non accaduto nella passata occasione. Le indiscrezioni non solo danno come scelta la città che ospiterà l’evento, che dovrebbe essere quella di Bari come nelle ultime due occasioni del Capodanno in piazza.

Il Capodanno di Canale5: chi potrebbe condurlo

Le ultime indiscrezioni riportano anche i nomi papabili per la conduzione dell’evento che tornerebbe in televisione dopo la pausa dello scorso anno causa Covid-19 che aveva dirottato la scelta della rete su di una puntata speciale del Grande Fratello Vip.

Per quest’anno invece, sempre secondo quanto riportato dal portale, i due indiziati numero uno a condurre il ritorno in piazza dovrebbero essere Federica Panicucci, signora della mattina del canale e già protagonista di 3 Capodanno consecutivi, con al fianco di Al Bano, ex ballerino del talent di Milly Carlucci pronto a tornare in Mediaset.