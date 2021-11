Amadeus si prende anche il Capodanno di Rai1: il conduttore accompagnerà il pubblico nel passaggio al 2022

Programmi TV

Amadeus è senza dubbio uno dei volti più amati delle reti Rai, capace di accompagnare il pubblico della rete tutti i giorni con il suo Soliti Ignoti – Il ritorno e pronto a lanciarsi nella sua terza avventura sanremese a febbraio del 2022. Per il conduttore però le sfide non sono finite qui dato che gli si sono aperte le porte di un nuovo evento imperdibile sempre sul primo canale della televisione pubblica. L’occasione sarà una di quelle speciali come la serata evento che accompagna il pubblico dal salutare il 2021 all’ingresso nel nuovo anno 2022. Amadeus sarà infatti il protagonista de L’anno che verrà, il consueto appuntamento di Rai1 con la notte più festaiola di tutto il palinsesto.

Ecco tutte le novità in vista della serata evento che ha anche scelto la sua location.

Amadeus conduce L’anno che verrà

Amadeus è l’incontrastato dominatore di Rai1 da almeno un paio di anni, ovvero da quando ogni giorno entra nelle case degli italiani con il suo divertente Soliti Ignoti – Il ritorno rinforzato dalla presenza alla conduzione degli ultimi due Festival di Sanremo.

Il conduttore non ha nessuna intenzione di fermarsi e adesso, dopo la notizia che vedrebbe il suo preserale prolungato, è pronto a prendersi un’altra finestra importante sul canale.

Pare infatti che la televisione pubblica lo abbia scelto per presentare la serata evento dell’ultimo dell’anno che prende il titolo di L’anno che verrà, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni.

L’importante appuntamento che accompagna i telespettatori nel nuovo anno sarà come sempre un appuntamento imperdibile caratterizzato dallo spettacolo e dalla musica. L’evento si terrà ovviamente il 31 dicembre 2021 in diretta dalla piazza scelta per fare da cornice all’intera serata.

Da dove sarà trasmesso L’anno che verrà

Stando sempre alle indiscrezioni raccolte da Tv Sorrisi e Canzoni, sembra proprio che la Rai abbia anche scelto la location che farà da cornice all’intero evento.

La città prescelta per il ritorno in piazza in presenza del pubblico sarebbe quella di Terni, capoluogo di provincia dell’Umbria, ed in particolare lo spazio preposto potrebbe essere quello esterno delle Acciaierie.

Amadeus condurrà quindi questo appuntamento imperdibile scandito dalla musica degli artisti che saliranno sul palco insieme a lui per esibirsi, alternati a momenti di grande spettacolo, in attesa dell’arrivo mezzanotte.