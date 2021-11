Giulia Stabile si racconta: la relazione con Sangiovanni, l’amicizia con Belen Rodriguez e la carriera in tv

Gossip

Giulia Stabile si è fatta notare per il suo talento da ballerina, all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Oggi ha fatto della sua passione un mestiere entrando nel corpo di ballo del programma, vinto nell’edizione 2020/2021. Oggi ha deciso di raccontarsi al pubblico lasciandoci entrare nella sua vita privata e nella sua routine, lontana dalle telecamere (ma non troppo). Oltre a essere una professionista di Amici, Giulia è oggi co-conduttrice a Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e intervistatrice per WittyTv. Dal periodo di Amici continua ancora la sua relazione con Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola e con cui ha condiviso il podio nella finale.

Giulia Stabile e i weekend liberi con Sangiovanni

Durante un’intervista Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia Stabile ha raccontato come gestisce giorno per giorno i suoi impegni lavorativi e non solo. La vincitrice di Amici si sveglia presto e inizia la sua settimana proprio ballando. Dopo la pausa pranzo, ritorna in sala e riprende ad allenarsi fino alle 18, a volte anche le 21.30.

Nel weekend si riposa e, svela lei, riesce a raggiungere anche il fidanzato Sangiovanni che vive a Milano mentre lei è rimasta a Roma. Il loro weekend è solitamente, come lo definisce lei, “una scappatella”.

“Faccio le scappatelle. Salgo da Sangiovanni”, ha raccontato la Stabile durante l’intervista. “Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro” ha spiegato parlando della loro relazione.

Giulia Stabile e l’amicizia con Belen Rodriguez

Non solo danza nel presente di Giulia Stabile, ma anche conduzione e gavetta da “mascotte” come ama definirsi lei stessa.

La ballerina fa infatti suo questo simpatico ruolo all’interno del talent, Tu si que vales dove lavora al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. “Martin e Alessio mi facevano paura. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori” ha raccontato la ballerina, ammettendo le prime impressioni sui due.

Poi Giulia si è espressa anche sul rapporto con Belen Rodriguez con la quale ha stretto una forte amicizia: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni.

“A parte gli scherzi, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono” ha rivelato infine la vincitrice della scorsa edizione di Amici.