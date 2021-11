Aldo Montano svela di aver perso un figlio in passato. La confessione a Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip6

Grande Fratello

Aldo Montano sta portando avanti un bellissimo percorso al Grande Fratello Vip6. Sempre pacato e saggio, lo schermidore ha anche saputo uscire le grinfie nei momenti giusti, sfiorando anche la rissa con Alex Belli.

Aldo Montano ha intessuto un’amicizia davvero speciale con Manuel Bortuzzo, ma l’ex nuotatore non è l’unico concorrente con cui il campione olimpico ha creato un rapporto profondo, tra questi Manila Nazzaro.

Proprio all’ex Miss Italia, Aldo Montano ha raccontato di aver perso un figlio.

Aldo Montano e Manila Nazzaro si confidano

Manila Nazzaro soffre ancora molto per la perdita della sua gravidanza, avvenuta un anno fa.

L’ex Miss Italia è apparsa molto triste in questi giorni nella casa e a domanda diretta di Aldo Montano ha rivelato: “Delle giornate un po’ così, no perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno operato una settimana dopo. Mi ricordo questa settimana di un anno fa“.

L’interruzione di gravidanza ha avuto luogo dopo i primi tre mesi di gestazione: “Io lo sentivo già, avevo questa pancia che cresceva e mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia tremenda naturalmente, anche per Lorenzo, una giornata tremenda.

Io mi chiusi in cucina… Tutti che mi dicevano ‘Mi spiace’… Io non lo sentivo che non c’era… Oltre i tre mesi”.

Manila Nazzaro non ha potuto non pensare alla sua forte perdita, nel giorno dell’anniversario: “Anche stamattina mi sono svegliata e ho detto, non ci devo pensare… Come se qualcuno ti dicesse: ‘Oh ti ricordi un anno fa?… Era oltre un figlio di due persone che si amano”. Aldo Montano si è sentito tanto coinvolto dal discorso dell’ex Miss Italia, da aprirsi a sua volta e raccontare la sua perdita.

Aldo Montano svela di aver perso un figlio al Grande Fratello Vip6

Aldo Montano ha raccontato di aver perso un figlio al Grande Fratello Vip6. Davanti alle lacrime di Manila Nazzaro per la sua interruzione di gravidanza, lo schermidore ha rivelato: “Ci passai anch’io, per una donna è molto diverso rispetto all’uomo“.

Aldo Montano ha poi raggiunto la fidanzata di Lorenzo Amoruso in giardino e le ha mostrato un tatuaggio molto importante: “Questo qua e per la stessa cosa che hai passato tu. Tanti anni fa”. I due si sono lasciati andare a un abbraccio.

Potrebbe trattarsi della gravidanza persa da Antonella Mosetti, come avrebbe dichiarato in passato dalla showgirl. I due sono stati fidanzati a lungo.