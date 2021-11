Alex Belli infuriato con Aldo Montano dopo la rissa sfiorata al GF Vip: “Che cosa gli ho fatto io?”

Grande Fratello

Alex Belli è ancora parecchio scosso per il duro confronto avuto con Aldo Montano pochi giorni fa. Al Grande Fratello Vip la tensione resta altissima e l’attore, sfogandosi con Soleil Sorge e Davide Silvestri, si scaglia nuovamente contro lo schermidore. “Voleva dare i valori di sportività, di umanità“, l’indiretto attacco al coinquilino e agli ideali di lealtà e rispetto che ha voluto portare a Cinecittà.

Alex Belli infuriato con Aldo Montano dopo la rissa sfiorata

Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione resta altissima, dopo il duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano che ha acceso gli animi a Cinecittà.

L’attore e lo schermidore olimpionico sono arrivati alla resa dei conti nella precedente puntata, quando un provocatorio Confessionale di Belli ha generato un acceso diverbio con il coinquilino. Diverbio proseguito la mattina successiva quando, in giardino, i due sono quasi arrivati alle mani sfiorando la rissa.

Il copione è sempre apparso lo stesso, con l’attore a lanciare provocazioni e lo sportivo pronto a reagire. Se negli ultimi giorni il comportamento adottato da Montano è quello di una totale indifferenza, per Alex Belli la questione resta ancora viva.

E ne parla apertamente ai due compagni di viaggio e amici Soleil Sorge e Davide Silvestri, lasciandosi andare ad un duro sfogo in cucina.

Alex Belli si sfoga: “Non si degna nemmeno di salutarmi“

Ad Alex Belli, in particolare, non è andato giù il modo in cui Aldo Montano si sia avvicinato a lui con fare di sfida. Riferendosi ai valori di sportività e rispetto da lui decantati, l’attore si sfoga con Soleil e Davide: “Sei Aldo Montano, ok? Sei la persona che qua dentro voleva dare i valori di sportività, di umanità“.

L’attore confessa di essere ancora scosso per quanto accaduto e infervorito per l’atteggiamento del coinquilino che, a distanza di pochi giorni, non si è ancora avvicinato a lui per chiedergli scusa: “Sono inca**ato nero. A tre giorni da questa roba qua, oltre al fatto che non incontra nemmeno il mio sguardo, non si degna nemmeno di salutarmi al mattino, per una cosa che, detta sinceramente: ma di che ca**o stiamo parlando? Che cosa gli ho fatto io? Niente, capisci? Non gli ho fatto niente, zero“.