Ballando con le Stelle anticipazioni: chi sarà il ballerino per una notte nella puntata del 20 novembre e tutti gli altri ospiti

Programmi TV

Torna in onda la gara di Ballando con le Stelle con una puntata ricca di opsiti. Ecco tutti i nomi degli ospiti presenti in studio e di chi ballerà per conquistare il teroretto di puntata.

Ballando con le Stelle ha tutte le intenzioni di continuare ad emozionare il pubblico non solo con la sempre più scoppiettante gara in corso tra i ballerini Vip ma anche con la continua presenza in studio di eccellenti ospiti in studio. La conduttrice Milly Carlucci in occasione della puntata in onda sabato 20 novembre 2021 è pronta ad ospitare un nuovo ballerino per una notte dopo l’intenso tango di Claudia Gerini e l’emozionante presenza di Massimo Ranieri che ha intonato un suo successo mentre i maestri del corpo di ballo intorno a lui davano vita ad una coreografia apprezzatissima dal pubblico in studio.

Il ritorno in onda della giuria capitanata da Carolyn Smith, e composta anche da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, stando alle indiscrezioni sarà accompagnato anche da una speciale coppia di ballerini per una notte oltre che dalla presenza in studio di altri graditi ospiti.

Ballando con le Stelle: le indiscrezioni sui nuovi ballerini per una notte

La sesta puntata dello show andrà in onda sabato 20 novembre 2021 a partire come al solito intorno alle 20:35 circa quando Milly Carlucci e Paolo Belli tireranno su il sipario sul nuovo appuntamento.

Stando alle anticipazioni sarà una puntata ricca di graditi ospiti quella che sarà trasmessa su Rai1 a cominciare dalla presenza di una coppia di personaggi noti che si presterà come ballerini per una notte.

Per bocca della stessa conduttrice attraverso il suo profilo Twitter è stato infatti anticipato che a prestarsi per cercare di guadagnarsi addirittura un doppio tesoretto da regalare ai bisognosi ballerini in gara ci saranno il capitano della Lazio e campione della Nazionale di Calcio Italiana Ciro Immobile accompagnato dalla splendida moglie Jessica Melena.

Ballando con le Stelle: gli ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui perché in studio saranno presenti anche altri attesi ospiti. Per restare in quota calcio ci sarà anche il presidente della Lazio Claudio Lotito per presentare un’iniziativa di solidarietà, voluta da Papa Francesco e dal titolo di Un Calcio all’esclusione. Successivamente arriveranno in studio anche gli attori Lillo e Paolo Calabresi per presentare la loro ultima fatica cinematografica dal titolo Una famiglia mostruosa, in uscita nelle sale il 25 novembre.