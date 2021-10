Claudia Gerini chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice, protagonista al cinema e in televisione

Chi è

Claudia Gerini è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico e televisivo italiano. Volto noto di numerose pellicole e trasmissioni, ha prestato il suo talento e la sua eleganza in La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, in Una famiglia perfetta di Paolo Genovese e non solo. Tra carriera e vita privata, in primis la storia d’amore con Federico Zampaglione, ripercorriamo la sua vita tappa dopo tappa.

Claudia Gerini e il successo al cinema

Claudia Gerini, 49 anni, esordisce in televisione nel 1991 nel programma Primadonna, ideato e diretto da Gianni Boncompagni.

Successivamente entra a far parte di Non è la Rai, prima dell’esordio nel mondo del cinema con la partecipazione a una duplice pellicola diretta da Carlo Verdone: Viaggi di nozze del 1995 e Sono pazzo di Iris Blond del 1996.

Negli anni successivi l’attrice ha inanellato una lunga serie di collaborazioni cinematografiche al fianco di registi di primo piano: da Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997) a Non ti muovere di Sergio Castellitto (2004), da La sconosciuta di Giuseppe Tornatore (2006) a Una famiglia perfetta di Paolo Genovese (2012).

Importante la partecipazione in Nero bifamiliare del 2007, primo film diretto dal suo compagno di allora Federico Zampaglione. La commedia musicale del 2017 Ammore e malavita, dei Manetti Bros, le garantisce la vittoria al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Claudia Gerini in tv tra programmi e serie

Claudia Gerini ha riscosso notevole successo anche sul piccolo schermo, prestando il suo volto a numerose trasmissioni e serie televisive. In primis la co-conduzione, al fianco di Pippo Baudo e Serena Autieri, della 53° edizione del Festival di Sanremo nel 2003.

4 anni dopo, nel 2007, conduce il Concerto del Primo Maggio, tradizionale Festival musicale organizzato in occasione della Festa del lavoro.

Nel 2014 è giudice di La pista, talent show condotto da Flavio Insinna su Rai1. Nel medesimo anno affianca Enrico Brignano alla conduzione di una puntata di Zelig, su Italia1. Nel 2018 recita nella serie L’ispettore Coliandro.

Claudia Gerini e la vita privata

Claudia Gerini è stata sposata, dal 2002 al 2004, con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli: dal loro matrimonio è nata la figlia Rosa. L’attrice, successivamente, è stata sentimentalmente legata a Federico Zampaglione, cantautore, regista e frontman della band Tiromancino.

Dalla loro unione, creatasi nel 2005 e conclusasi nel 2016, è nata la figlia Linda.

L’attrice è stata legata, successivamente, con l’attore Andrea Preti. Sino all’ultima storia d’amore con il compagno Simon Clementi: di comune accordo la coppia ha deciso di prendere strade separate, come annunciato dalla Gerini in una Instagram story che ha fugato ogni dubbio.