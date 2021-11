Charlène di Monaco di nuovo lontana dal principato. Dove si trova la principessa? Le dichiarazioni di Alberto

Cronaca dal Mondo

Charlène di Monaco è tornata da poco a Monaco, ma già sarebbe andata via. Secondo quanto affermato dal principe Alberto, la consorte sarebbe fuori dal regno per ulteriore riposo.

Charlène Lynette Wittostock Grimaldi è tornata da circa dieci giorni nel Principato di Monaco. La consorte del Principe Alberto ha passato un lungo periodo travagliato in Sud Africa nel corso dell’ultimo anno. Partita a maggio scorso per un viaggio breve, la principessa è stata costretta a restare nel pese natio fino a novembre. In questi lunghi mesi, Charlène Wittostock ha subito delle importanti operazioni, a causa di una complicata infezione.

Il suo rientro a corte ha fatto ben sperare tutti del fatto che la difficile situazione si fosse finalmente risolta.

Ma adesso arrivano nuove notizie non rassicuranti dal Principato di Monaco.

Charlène Lynette Wittostock Grimaldi avrebbe già lasciato di nuovo il regno, come riportato da Vanity Fair.

Il principe Alberto parla di Charlène di Monaco

Il 19 novembre a Monaco è la Fête National, momento di celebrazione a cui non prenderà parte la principessa Charlène. La notizia sarebbe stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del palazzo reale: “La Principessa è molto provata dalle pesanti terapie cui ha dovuto sottoporsi in questi mesi, ragion per cui non potrà sfortunatamente essere presente alle celebrazioni della Festa Nazionale al fianco della sua famiglia“.

Anche il Principe Alberto avrebbe aggiunto ulteriori dettagli sull’argomento in un’intervista a Monaco Matin, raccontando anche le condizioni di salute della moglie: “Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità“.

Charlène di Monaco lontana dal regno: i dettagli

Charlène di Monaco si sarebbe allontanata nuovamente dal palazzo reale di Monaco. A raccontare questo dettaglio, sarebbe stato lo stesso Principe Alberto: “Resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca.

È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente“.

Il luogo in cui si troverebbe la principessa resta, però, segreto. Il regnante avrebbe svelato che la nuova dimora della consorte si trovi comunque così vicina da permettere a lui e ai bambini delle frequenti visite: “Benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei“.