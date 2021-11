Claudia Pandolfi confessa la sua paura di perdere il lavoro: la rivelazione della protagonista di Un Professore

TV e Spettacolo

Claudia Pandolfi è un’attrice romana ed è una delle più amate e stimate nel campo cinematografico nazionale. L’attrice è stata recentemente impegnata nella produzione della fiction dal titolo Un Professore, in cui recita al fianco di Alessandro Gassmann. La serie è andata in onda per la prima volta giovedì 11 novembre, su Rai 1.

Claudia Pandolfi e la paura che ogni film sia l’ultimo

Claudia Pandolfi nasce a Roma il 17 novembre 1974. Nel 1991 partecipa al concorso di Miss Italia dove conquista le posizioni finali.

Qui viene notata da Michele Placido e le viene offerta una parte nel film Le Amiche del cuore. La sua carriera acquisisce grande importanza e notorietà grazie alle fiction di Un Medico in Famiglia, Distretto di Polizia e Baby. La Pandolfi si dichiara soddisfatta della sua carriera che procede da 30 anni, ma recentemente ha rivelato di fare i conti con una grande paura.

Infatti, durante un’intervista con Il Messaggero, Claudia ha dichiarato: “Adoro questo mio lavoro sovversivo, assurdo, intenso. Ma la paranoia di perderlo non mi abbandona. Di ogni interpretazione penso sia l’ultima“. Inoltre ha confessato: “Noi attori non scegliamo ma veniamo scelti. Ogni volta che succede è un incastro di circostanze e per fortuna va avanti cosi da trent’anni. Ma chi lo sa come andrà domani? La precarietà mi fa apprezzare di più questo lavoro. Quando sono sul set, sono molto disciplinata: il regista mi dice cosa fare, io eseguo. Non mi sento un’attrice; faccio l’attrice.

Bisogna avere chiare le priorità, stabilire le giuste proporzioni”.

Claudia Pandolfi e il nuovo debutto sul set “Un Professore” di Alessandro D’Alatri

In queste settimane, Claudia Pandolfi è tornata nella prima serata di Rai 1, con la nuova fiction “Un Professore” di Alessandro D’Alatri, che terrà compagnia agli spettatori per un totale di 6 settimane. La serie ha come protagonisti l’attrice Claudia Pandolfi (Anita), nelle vesti di una madre di un allievo, e l’attore Alessandro Gassmann (Dante) nei panni di un professore di filosofia. Claudia Pandolfi ha rivelato parte della trama. In un’intervista ha anticipato: “Si erano già incontrati quindici anni prima in un ospedale in occasione di un evento tragico.

Si ritrovano dopo tanto tempo perché il figlio di Anita è allievo di Dante. Tra i due c’è una grande attrazione e lei riuscirà a penetrare la corazza che Dante si è costruito per proteggersi dai sentimenti”.

Dunque il ruolo che Claudia Pandolfi interpreta è quello di Anita, una donna che cresce il proprio figlio da sola. “È una donna allegra e colorata.Vive a testa alta e se ne infischia dei cliché. È una tipa davvero tosta” ha dichiarato l’attrice sul suo personaggio.