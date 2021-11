Maria Grazia Cucinotta e sua figlia Giulia Violati: l’incredibile somiglianza fra mamma e figlia

TV e Spettacolo

Le foto che le ritraggono insieme parlano da sole. Giulia, figlia di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, diventa ogni giorno più simile a colei che è conosciuta internazionalmente come la Beatrice Russo de Il Postino. In fan dell’attrice hanno più volte constato la grande somiglianza fra mamma e figlia, che non mancano di mostrarsi insieme sui social.

Maria Grazia Cucinotta e la figlia Giulia: la grande somiglianza

Maria Grazia Cucinotta ha sempre mostrato di preferire tenere quanto più possibile lontana dai riflettori la figlia, Giulia Violati, in modo da proteggerne la privacy.

Due anni fa, in occasione del suo 18° compleanno, la madre ha scelto di farle gli auguri anche sui social, mostrandole l’amore e l’orgoglio che prova nei suoi confronti e accompagnando le sue parole con foto e video della festa a tema Egitto.

Maria Grazia Cucinotta ha parlato spesso della figlia durante le sue interviste pubbliche e non ha mai esitato a spiegare il motivo per cui ha deciso di chiamarla in questo modo. Alla nascita era identica al padre Giulio Violati e, per questo, le ha dato il suo stesso nome, in versione femminile.

Adesso che la ragazza ha 20 anni, le cose sono cambiate e Giulia sembra la copia esatta di sua madre da giovane. Stessa chioma castana e riccia, stesso sorriso e stessa bellezza mozzafiato.

Le due si somiglieranno molto fisicamente, ma le ambizioni lavorative di Giulia sono diverse da quelle della madre e non prevedono un futuro nel mondo dello spettacolo. Nel 2017 ha lavorato al fianco della madre in un cortometraggio contro il bullismo, intitolato Teen, ma nel suo futuro Giulia punta a degli studi all’estero, che Maria Grazia è pronta ad assecondare.

“Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei deve essere se stessa e che la mia fama non deve farle ombra” ha dichiarato Maria Grazia sul loro rapporto.

Chi è Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio del 1968. È un’ex modella, attrice e produttrice. Ha ottenuto fama in tutto il mondo grazie al suo ruolo da protagonista nel film Il Postino, di Massimo Troisi. Insieme alle esperienze da attrice, come nel film I laureati di Leonardo Pieraccioni, si dedica alla carriera da produttrice cinematografica.

Nel 2005 produce il film corale All the Invisible Children, con vari registi di fama internazionale.

È stata scelta come madrina per il Festival del cinema di Venezia 2009. Ha inaugurato la Onlus Vite senza paura nel 2019, per combattere forme di abuso come il bullismo, la violenza sulle donne e l’emarginazione.