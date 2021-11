Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La vostra giornata di venerdì sembra essere interessata da qualche piccola turbolenza amorosa, ma solo se già nell’ultimo periodo foste già stati soggetti a qualche impegnativo litigio, oppure ad una vera e propria crisi.

Il lavoro, in giornata, sembra darvi la possibilità di dare il massimo, ma cercate anche di non sprecare tutte le vostre energie e provate a rallentare un pochino.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 19 novembre: amore

La giornata amorosa di venerdì, insomma, nel caso in cui la vostra coppia stabile fosse già stata soggetta da una crisi di recente, non sarà ancora buona.

Occhio a non perdere le staffe, le cose possono risolversi con la giusta calma! Mentre, se la vostra relazione fosse tranquilla, cari Acquario, allora limitatevi a godervela!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 19 novembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro in questa giornata di venerdì, carissimi Acquario, potete veramente riuscire a dare il massimo di voi stessi, ottenendo degli ottimi risultati! Occhio solamente alla stanchezza, leggermente marcata, che potrebbe portarvi ad esaurire tutte le vostre energie.

Meglio, magari, che vi limitiate un pochino.

La settimana che vi attende, cari Acquario

La settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri transiti astrali, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario, sembra essere stata piuttosto risolutiva rispetto ad alcuni problemi che avevate accantonato in passato! Mercoledì e giovedì sono state giornate leggermente complicate, mentre da venerdì dovrebbero aprirsi tre giornate piuttosto solari, interessate da una buonissima grinta!

