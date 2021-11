Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa vostra giornata di venerdì, cari Bilancia, non sembra ancora volervi garantire una buona tranquillità amorosa. Un litigio sembra ancora essere piuttosto probabile, magari a causa anche di questioni che non sono esattamente reali, occhio.

Il lavoro, invece, sembra essere caratterizzato da un vostro piuttosto marcato nervosismo, non litigate e tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 19 novembre: amore

In amore, insomma, in questa giornata sembra che possa attendervi una qualche impegnativa questione con la vostra dolce metà, carissimi Bilancia impegnati stabilmente.

Forse siete un po’ troppo gelosi, o potreste pensare che ci sia stato un tradimento, ma piuttosto che saltare a conclusioni affrettate, parlatene con calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 19 novembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata che vi attende sul posto di lavoro, cari nati sotto il segno della Bilancia, un certo accentuato nervosismo potrebbe accentuare parecchio le possibilità che incappiate in un qualche litigio con colleghi o superiori. Anche perché, in realtà, vi sentite poco valorizzati e parecchio messi da parte.

La settimana che vi attende, cari Bilancia

La settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri astri sembra essere stata colpita dalla pessima Venere negativa che vi ha costretti, forse, ad un doveroso chiarimento con la vostra dolce metà, magari attraverso un impegnativo litigio. Comunque, la carica e le energie non dovrebbero mancare, e il fin settimana sembra potervi regalare delle ottime e gratificanti sensazioni!

