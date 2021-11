Oroscopo Paolo Fox Leone domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La settimana che avete attraversato voi amici del Leone fino a questo punto non è stata esattamente generosa con voi ed ora potreste avvertire un leggero nervosismo accentuato sulle vostre spalle.

Occhio solamente a non far sì che questo rovini un qualche vostro rapporto, specialmente quello amoroso, facendo sorgere litigi per questioni assolutamente banali e futili.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 novembre: amore

Occhio, insomma, a cosa fate nel corso di questo venerdì amoroso, carissimi Leone, perché la Luna non vi è esattamente favorevole.

L’unica cosa di cui dovrete tener conto è di non lasciare che quel nervosismo che la settimana vi causi, diventi un problema anche per il partner. Litigare non è mai bello, farlo per cose futili lo è ancor meno.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa, tutto sembra scorrere piuttosto bene, purché anche in questo campo cerchiate di escludere il nervosismo, cari Leone. Siate cauti e calmi, ma cercate anche di darvi un pochino da fare perché sembrate poter ricevere una qualche nuova proposta, anche particolarmente interessante, valutatela!

La settimana che vi attende, cari Leone

Nel corso della settimana che Paolo Fox ha preannunciato leggendo i vostri transiti astrali, cari amici nati sotto il segno del Leone, avete dovuto accettare qualche cambiamento o novità. Generalmente questo vi confonde e disorienta, ma dovreste ormai aver capito di non poterci fare nulla! L’amore e il lavoro, seppur siano l’origine di quella novità, procedono bene!

