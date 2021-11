Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dei Pesci, seppur questa giornata di venerdì non sembrava essere particolarmente buona, in realtà sia in amore che sul lavoro tutto dovrebbe andare per il meglio!

Forse, però, qualcuno potrebbe vivere la relazione come una zavorra, forse è meglio che pensiate bene a cosa fare. Il lavoro sembra buono, ma forse qualcuno serba dei sentimenti negativi per voi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 19 novembre: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra dover causare a tutti voi amici dei Pesci impegnati stabilmente dei veri e propri problemi, non preoccupatevi!

Tuttavia, attenzione nel caso in cui non foste proprio per nulla soddisfatti dalla vostra relazione, perché in tal caso forse l’idea migliore potrebbe essere riflettere e capire bene cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 19 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, carissimi Pesci, potreste forse incappare in qualche ottima novità importante, soprattutto nel caso in cui ultimamente vi siate dati da fare parecchio! Occhio solamente a qualche possibile attrito con un collega, o un superiore, che potrebbero essere gelosi dal vostro operato, decidendo di infastidirvi.

La settimana che vi attende, cari Pesci

L’opposizione della Luna in questa vostra settimana, cari nati sotto il segno dei Pesci, sembra avervi lasciati tranquilli, promettendovi però piccoli fastidi nel fine settimana, proprio a partire da venerdì. Nulla di troppo grave, almeno nel caso in cui riuscite a prenderlo per tempo, evitando di ritrovarvi a pensare per tutto il fine settimana ai vari problemi del passato.

