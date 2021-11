Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La vostra giornata di venerdì sembra volervi aiutare a risolvere una qualche questione con la vostra dolce metà, della quale magari non avete mai voluto discutere per paura delle conseguenze.

Non sottovalutate le situazioni che si creano, ed ovviamente non litigate. Il lavoro richiede una piccola cautela, potreste sentirvi piuttosto delusi per qualcosa e poco invogliati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 19 novembre: amore

La giornata amorosa di venerdì, insomma, sembra potervi dare un buon aiuto per risolvere una qualche impegnativa e fastidiosa questione con il partner che vi tenete dentro da troppo tempo.

Magari, però, potreste avvertire quel nervosismo come un impedimento che vi porterà a litigare nel cercare di affrontare la questione, evitatelo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 19 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, la giornata che si aprirà davanti a voi in questo venerdì sembra volervi suggerire l’esigenza di fare le cose con calma. Arrabbiati per un sonno poco rinvigorente e delusi per non essere riusciti a concludere nulla di concreto, in giornata sarete veramente molto stanchi e poco invogliati.

La settimana che vi attende, cari Sagittario

Una settimana gratificante dovrebbe avervi accompagnati fino a questo punto carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario! Tuttavia, da giovedì, almeno secondo le letture di Paolo Fox, qualche piccolo rallentamento dovrebbe aver ridotto la vostra produttività, ma nulla di grave! L’amore, invece, vi dovrebbe regalare delle ottime sensazioni con la vostra dolce metà!

