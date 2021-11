Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La Luna sembra esservi opposta nel corso di questa giornata di venerdì, cari amici dello Scorpione, causandovi alcune piccole problematiche con il partner.

Basterà stare calmi e non prendersela se qualcosa non rispettasse i vostri desideri e tutto andrà per il meglio! Sul lavoro potreste avvertire una leggera tensione, ma senza ripercussioni sulla vostra produttività.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 19 novembre: amore

L’amore, insomma, in questa giornata sembra dover fare i conti con l’opposizione lunare, particolarmente fastidiosa per voi carissimi Scorpione impegnati.

Certo, non dovrebbe causare dei veri e proprio problemi, ma di contro forse qualcosa che non va secondo i vostri desideri potrebbe rendervi un pochino nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 19 novembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa di venerdì, amici dello Scorpione, ciò che vi attende sembra essere una rapida e piccola opposizione di Giove. Nulla di troppo grave, semplicemente potreste avvertire attorno a voi una leggera tensione, nella quale non centrate molto.

Non dateci peso ma continuate ad impegnarvi!

La settimana che vi attende, cari Scorpione

Amici nati sotto il segno dello Scorpione, questa vostra settimana sembra essere stata piuttosto buona, così come aveva predetto Paolo Fox leggendo ed interpretando i transiti nella vostra orbita! La vostra accentuata saggezza dovrebbe avervi permesso di fare qualche buon passo avanti sul lavoro ed il fine settimana vi attende con un buon numero di ottime soddisfazioni!

