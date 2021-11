Quelli che… migra di nuovo: Rai2 costretta a cambiare la programmazione. Cosa succede

Programmi TV

Sembra non trovare pace il format condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che ancora una volta vede modificare i suoi piani e deve reinventarsi nuovamente. La prima serata di Rai2 per oggi giovedì 18 novembre 2021 infatti non propone Quelli che… ma bensì la 5a giornata della Nitto ATP Finals 2021 di Tennis che vedrà fronteggiarsi il giovane azzurro d’oro Jannik Sinner contro il numero due del mondo Daniil Medvedev. Il programma passa dunque nella seconda serata di giovedì e si reinventa per trattare proprio i temi scaturiti dalla partita di tennis appena conclusa, grazie anche al commento tecnico divertente e divertito di Adriano Panatta, storico ospite della trasmissione.

La programmazione della prima e seconda serata di Rai2 per oggi giovedì 18 novembre

La programmazione di Rai2 nella giornata di giovedì 18 novembre 2021 subisce un sostanziale cambiamento per permettere al pubblico amante del grande tennis di seguire le Nitto ATP Finals 2021 in corso di svolgimento in quel di Torino dal 14 novembre.

La prima serata del canale ospiterà infatti in diretta da Torino la 5a giornata delle Nitto ATP Finals 2021 a partire dalle ore 21:00 quando dopo la vittoria all’esordio tornerà in campo il tennista italiano Jannik Sinner.

Davanti all’azzurro si palesa il numero 2 della classifica ATP il russo Daniil Medvedev, pronto a far valere la sua teorica supremazia per cercare di vincere questa gara.

Quelli che… quando va in onda

A seguire a partire dalle ore 23:30 circa in diretta dalla Nuvola Lavazza sempre di Torino va in onda Quelli che il Tennis, la modifica al famoso format di Rai2 che veste i panni programma di analisi e commento tennistico per parlare delle curiosità legate alla partita appena conclusasi.

Saranno tanti gli ospiti presenti provenienti sia dal mondo del Tennis che da quello dello spettacolo. Alla conduzione con ci sarà il trio di punta della trasmissione ma bensì Marco Mazzocchi e Melissa Greta.