Sopravvissuto – The Martian: trama e trailer del film di Ridley Scott con Matt Damon in onda su Italia1

TV e Spettacolo

La pellicola di fantascienza torna sul piccolo schermo giovedì 18 novembre 2021 a raccontare la storia di un temerario austronauta che farà di tutto per rimanere in vita su Marte per fare ritorno sulla Terra.

La prima serata di Italia1 di giovedì 18 novembre 2021 propone l’apprezzata pellicola di fantascienza di Ridley Scott che racconta la storia del personaggio di Mark Watney, interpretato dal divo Matt Damon, lasciato su Marte perché creduto erroneamente morto e capace di lottare con tutte le sue forze per sopravvivere e cercare di tornare sulla Terra. La pellicola Sopravvissuto – The Martian, vincitrice di 2 Golden Globe, va in onda a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1.

Sopravvissuto – The Martian: il cast e le curiosità sulla pellicola

Sopravvissuto – The Martian (in lingua originale dal solo titolo di The Martian) è un film del 2015 diretto e prodotto da Ridley Scott, regista britannico che in carriera ha inanellato una serie grandissima di successi come con Il Gladiatore e ed Alien e che si appresta a tornare a breve nelle sale con il tanto annunciato House of Gucci nel quale figura Lady Gaga.

Il film che vede come protagonista l’astronauta Mark Watney interpretato da Matt Damon è basato sul romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir ed ha ottenuto un grande successo sia in termini di pubblico che di critica.

La pellicola ha infatti ricevuto ben 2 Golden Globe per il miglior film commedia o musicale oltre a quella per il miglior attore, anche se poi delle sette candidature ai premi Oscar 2016 (miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro) non è riuscito a vincerne nemmeno una.

Nel cast del film al fianco dell’apprezzato Matt Damon figurano anche la splendida diva Jessica Chastain, con i conosciuti Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean e Kate Mara.

Sopravvissuto – The Martian: la trama del film

La missione di un equipaggio della NASaA su Marte deve essere interrotta a causa di una pericolosa tempesta di sabbia che travolge l’equipaggio facendo credere che l’astronauta Mark Watney sia morto. Mentre il resto dei suoi compagni fanno in tempo a mettersi su di una navicella per dirigersi sulla Terra, l’uomo rimane da solo sul pianeta rosso e deve iniziare a far fronte a tutti gli imprevisti che lo colpiranno.

Mark ingaggia così una lotta per la sopravvivenza su un pianeta tutt’altro che abitabile, cercando di stabilire un contatto con la Terra che però tarda ad arrivare.

Così l’astronauta dovrà dare fondo a tutte le sue conoscenze ed abilità per sopravvivere a lungo su Marte ed aspettare la prossima nave che arriverà sul pianeta. Riuscirà a rimanere in vita e fare ritorno sulla Terra? Appuntamento per scoprirlo su Italia1.

Guarda il trailer