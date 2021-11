Lady Gaga arriva in Italia: la cantante sarà l’ospite internazionale di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Programmi TV

Fabio Fazio e la sua Che tempo che fa nel prossimo appuntamento di domenica 14 novembre 2021 continuano la loro grande tradizione di ospiti internazionali con un altro big della musica mondiale. Durante la prossima puntata con il programma, i telespettatori avranno l’occasione di gustarsi l’intervista del conduttore a Lady Gaga, star mondiale della musica con la passione per la recitazione che sarà uno dei temi al centro della chiacchierata con Fazio. L’artista sarà infatti presente in studio per presentare la sua ultima fatica davanti la macchina da presa dal titolo House of Gucci, in uscita tra qualche settimana anche nelle sale italiane e nel quale interpreta Patrizia Reggiani.

Lady Gaga a Che tempo che fa per presentare House of Gucci

Che tempo che fa è da anni il posto migliore per potersi godere le migliori interviste del panorama televisivo italiano. Fabio Fazio ha infatti saputo creare il posto migliore per mettere a proprio agio gli ospiti che lo raggiungono in studio, diventando una voce autorevole anche per gli ospiti internazionali che da svariato tempo quando passano per l’Italia fanno un salto nel suo studio.

Anche questa edizione della trasmissione non è da meno e dopo la presenza di Brian May e Quentin Tarantino, senza dimenticare l’intervista in collegamento ad Ed Sheeran, il programma sta per incastonare un’altra pietra preziosa alla sua già ben fornita collana di ospiti internazionali.

Il 14 novembre 2021 sarà infatti un grande giorno per i fan della trasmissione perché sarà presente in studio una delle artiste più influenti nel panorama mondiale: Lady Gaga. Icona di stile dalla voce angelica ed anche energica, impegnata nel sociale come attivista a tutto campo, la cantante ed attrice arriva in Italia per presentare la sua ultima fatica come interprete nel film House of Gucci.

Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani

La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed diretto dal regista Ridley Scott nel quale la Germanotta interpreta Patrizia Reggiani, colei la quale sarà individuata come la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo ex marito, nonché noto imprenditore e presidente della celebre casa di moda Gucci.

Il film è in arrivo nelle sale internazionali a partire dal 24 novembre 2021 e spera di raccogliere in Italia, a dicembre, come nel resto del mondo, il successo che Lady Gaga ebbe con la sua prima interpretazione da attrice in A star is born con Bradley Cooper.