Al Bano avrà una fiction su Rai1 interamente dedicata alla sua vita: gli amori, i successi e la sua terra

Al Bano in una intervista ad Oggi ha anticipato l'arrivo di una fiction che parlerà della sua carriera e della vita privata. Scopriamo qualcosa in più dalle parole dello stesso cantante.

La notizia dell’arrivo di una fiction sulla vita di Albano Carrisi di certo non ha lasciato indifferenti giornali e pubblico, abituati ad avere a che fare con il cantante di Cellino San Marco da ormai più di 50 anni. Sarà proprio la sua grande e lunga carriera a sbarcare sul piccolo schermo in un progetto sotto forma di fiction che ne racconterà le gioie ed i dolori. Il cantante si è lasciato sfuggire qualche succoso dettaglio della fiction in 4 puntate che arriverà su Rai1 e che metterà su schermo il suo sodalizio artistico e privato con Romina Power, la sua storia con Loredana Lecciso e tanto altro ancora.

La vita di Al Bano diventa una fiction

A lanciare la notizia dell’arrivo di una fiction che racconta la sua vita è stato lo stesso amatissimo cantante pugliese, oramai una istituzione nel nostro Paese ed anche al di fuori dei nostri confini. Al Bano ha saputo catturare l’attenzione di milioni di fan nel corso dei decenni sin da quando ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo e di quello musicale, lasciando la firma con la sua voce dotata di una estensione incredibile.

Tutta la sua carriera ma anche le dolorose cadute e le intense risalite che fanno parte delle vicende della sua vita, saranno presto raccontate in una fiction da 4 puntate che Rai sta realizzando proprio in questo periodo. Sulle pagine di Oggi il cantante di Cellino San Marco ha dato l’annuncio, precisando che gli piacerebbe che il titolo fosse “Al Bano – Una vita da romanzo’, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso“.

Le dichiarazioni di Al Bano sulla fiction

Nel corso della speciale intervista, Al Bano si è lasciato sfuggire qualche importante dettaglio su questo progetto che lo metterà al centro dell’attenzione ancora un’altra volta nella vita. Lo stesso cantante ha chiarito che non avrà un ruolo centrale nel progetto ma che fornirà solo dei pareri esterni sulla sceneggiatura agendo da supervisore. La curiosità del pubblico adesso sembra andare tutta verso chi dovrà interpretare il ruolo di Al Bano in questa fiction che sbarcherà su Rai1 non prima dell’autunno 2022. Stando alle parole del cantante l’argomento resta top secret con le sue parole che sembrano confermare il vero di mistero su chi vestirà i suoi panni: “Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura“.