Al Bano Carrisi e l’amore: dal matrimonio con Romina Power alla storia d’amore con Loredana Lecciso

Gossip

Nella vita di Al Bano sono state due le donne che gli hanno rubato il cuore: Romina Power e Loredana Lecciso. Entrambe le storie d’amore sono state intense e passionali e hanno dato vita alla numerosa famiglia dell’artista. Tra dolori, gioie e ricongiungimenti, le storie d’amore del cantante di Cellino sono costellata di momenti di affetto e sostegno reciproco. Romina e Loredana sono le donne che hanno segnato la vita e la carriera di Al Bano, che da anni incanta il pubblico con la sua magnifica voce.

Al Bano Carrisi e Romina Power: la storia d’amore ricordata da più generazioni

Una storia d’amore che rimane negli anni e non si cancella è quella tra Al Bano e Romina.

La Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. Figlia di attori hollywoodiani, Tyrone Power e Linda Christian, debutta al cinema alla tenera età di 13 anni. L’amore per la musica unisce Romina e Al Bano, che si incontrano giovanissimi e si sposano il 26 luglio 1970 e dalla loro unione nasceranno 4 figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Nel 1994, la loro primogenita scompare in circostanze misteriose procurando un dolore immenso all’intera famiglia, che non ha mai smesso di cercarla.

Nel 1999 Romina e Al Bano si separano. Il duo torna a cantare insieme solamente nel 2013, riportando alla luce un passato mai dimenticato dai fan. Le voci di una possibile rottura definitiva tra i due e di un nuovo amore per Romina, non sono riuscite a spegnere i ricordi di questa intramontabile coppia.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso: l’amore e la nascita dei figli

Il secondo grande amore di Al Bano è quello con Loredana Lecciso. La Lecciso, che attualmente ha 49 anni, nasce a Lecce il 26 agosto del 1972.

Intraprende la carriera giornalistica presso una emittente locale dal nome Canale Otto, ed è proprio in veste di pubblicista, che conosce Al Bano, un anno dopo la separazione dell’artista con la Power. Loredana si avvicina inizialmente ad Al Bano per chiedergli un’intervista e da questa conoscenza nasce poi la loro storia d’amore. La coppia ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001 e Albano Jr., nato nel 2002. La loro relazione è segnata da molti alti, ma anche parecchi momenti conflittuali, che però non hanno mai separato la coppia, che a luglio ha festeggiato ben 21 anni d’amore.