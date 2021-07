Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso festeggiano il loro 21esimo anniversario insieme, che li vede più uniti che mai. La coppia, che ha due figli, ha attraversato molti alti e bassi nel corso degli anni, tornando però sempre insieme, e per questa occasione speciale si mostra ormai con la tempesta alle spalle. Il momento di crisi più nera, secondo i rumors, sembra esserci stata durante il ritorno in scena di Romina Power, storica ex moglie e partner musicale del cantante di Cellino San Marco, che assicura come quel capitolo della sua vita sia ormai alle sue spalle.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: 21 anni insieme

A 21 anni dall’incontro che li ha uniti, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si concedono un’intervista al settimanale Oggi, a cui raccontano alcuni dettagli del loro amore.

La coppia, in questi anni insieme, ha avuto due figli, Jasmine Carrisi, 20enne che ha deciso di seguire le orme nel mondo della musica di papà Al Bano, e Albano Carrisi junior, il “piccolo” della famiglia che ha già quasi 19 anni.

“I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più“, commenta Loredana Lecciso, “Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini.

E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo“.

L’incognita Romina Power ormai superata

A pesare spesso sulla coppia è stata la presenza di Romina Power, ex moglie di Al Bano. La cantante avrebbe scatenato una vera e propria guerra contro la showgirl, che è arrivata tempo fa anche ad abbandonare Cellino San Marco, secondo i ben informati proprio per le sue ingerenze. Recentemente i dubbi sulla tenuta della coppia sono tornati a circolare, prontamente smentiti da Al Bano.

Il cantante ha posto definitivamente la parola fine alle frequenti voci di un ritorno di fiamma con Romina Power: “Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso“.

Al Bano tronca di netto qualsiasi tentativo di seminare zizzania: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”

La questione del matrimonio tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso

La coppia commenta anche la decisione di non andare all’altare dopo 21 anni insieme: “Con l’età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno“, commenta Loredana Lecciso, “Siamo stati entrambi già sposati in passato.

Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me“.

Approfondisci:

Loredana Lecciso, chi è l’ex marito Fabio Cazzato

Al Bano compie 78 anni: Romina Power pubblica una foto di coppia, Loredana Lecciso si sveglia con lui

Orietta Berti soffia il posto ad Al Bano e alla figlia Jasmine Carrisi: l’indiscrezione sul futuro della cantante