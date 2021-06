Non si placano le voci di una crisi profonda tra Al Bano e Loredana Lecciso, al punto che ultimamente si parla di una vera e propria rottura innescata dalla presenza di Romina Power. Voci che si rincorrono a cadenza ormai regolare tra le colonne del gossip e a cui lo stesso artista ha deciso di rispondere, rivelando come stanno esattamente le cose nella sua vita privata.

Al Bano in crisi con Loredana Lecciso per colpa di Romina Power? L’artista fa chiarezza

Da qualche giorno, insisterebbero voci sulla presunta rottura tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, e gossip vorrebbe che a troncare il rapporto sia proprio la compagna dell’artista.

Notizia condita dall’ipotesi che a causare la fine della storia sia stata una distanza sempre più “ravvicinata” di Romina Power al Leone di Cellino San Marco. Ma è lui stesso a chiarire come stanno le cose, con alcune dichiarazioni sulla questione affidata ad Adnkronos.

“Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jasmine, non so come escano queste bufale”. Fake news, così le liquida il cantante, sottolineando come tra lui e la sua dolce metà sia tutto assolutamente sereno.

Romina Power tra Loredana Lecciso e Al Bano? La risposta del cantante

E non è tutto, perché Al Bano ha anche parlato dell’ex moglie, Romina Power, spiegando dove si trova in questo momento.

”È in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale (…)“.

Il quotidiano Il Tempo riporta un’altra dichiarazione di Carrisi che, se ce ne fosse bisogno, amplifica il suo chiarimento sul presunto terremoto sentimentale di cui alcuni siti di gossip avrebbero avanzato l’ipotesi: “Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”.

Non solo nessuna crisi all’orizzonte, ma neppure se ne intravede l’ombra.

Anche stavolta, dunque, non c’è altro da dire se non che la coppia è unita più che mai. Con buona pace dei nostalgici che sognano ancora un ritorno di fiamma con la sua ex.

