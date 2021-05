Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, Romina Power è figlia degli attori hollywoodiani Linda Christian e Tyrone Power. Dopo la scomparsa del padre (1958) vive dalla nonna materna in Messico. All’età di 9 anni, si trasferisce in Italia con la madre, il patrigno e la sorella minore Taryn. Lì conclude le elementari. Fino a metà degli anni ’60 studia in Inghilterra.

Romina Power: la carriera da attrice e la sua produzione artistica

Romina Power debutta come attrice appena 13enne, recitando in 4 anni in ben 14 film (interpretando anche ruoli erotici a 16 anni, come in Justine, ovvero le disavventure della virtù di Jesus Franco).

Nel 1967, durante le riprese di Nel sole, incontra il giovane Albano Carrisi, suo futuro marito.

Romina, tuttavia, non si ferma al cinema, ma debutta anche come musicista. Nel 1966 ottiene un contratto discografico con la ARC ed esce il suo primo 45 giri Quando gli angeli cambiano le piume.



Anno di grande successo il 1969, quando Romina Power trionfa al Festivalbar nella sezione Disco verde con il suo singolo più famoso Acqua di mare. Nello stesso anno viene pubblicato il suo primo disco 12 canzoni e una poesia.

Romina Power e Albano: amore, figli e carriera del duo

Nel 1970 Romina sposa Albano Carrisi e con lui ha 4 figlie: Ylenia (scomparsa nel 1993 in circostanze misteriose a New Orleans), Yari, Cristèl e Romina Jr.

Jolanda. Con il marito ha condiviso anche la sua carriera artistica e musicale. Insieme hanno infatti partecipate a due edizione dell’Eurovision song contest ed hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà.

Dopo la separazione (1999) ed il divorzio (2012) con Albano, Romina ha limitato drasticamente le apparizioni e le esibizioni in tv, preferendo una vita più tranquilla, lontana dai riflettori.

Romina Power: gli ultimi anni e il ritorno a Sanremo

Nel 2013 si riunisce dopo 16 anni con Albano per esibirsi in Russia e nel 2015 tornano come ospiti a Sanremo, cantando le canzoni Cara terra mia, Felicità e Ci sarà.

Nel 2020, sempre al festival, presentano dopo ben 25 anni un nuovo inedito intitolato Raccogli l’attimo, che anticipa il loro nuovo disco omonimo. Durante la pandemia da Covid-19 è tornata a vivere in Italia, precisamente in Puglia, regione a cui è fortemente legata.

Approfondisci

