Proprio ieri, nel giorno del compleanno della sorella Taryn, Romina Power è stata ospite di Mara Venier durante la prima puntata di Domenica In. L’ex di Al Bano ha ricordato con un post su Instagram la sorella, morta a giugno dopo aver combattuto contro la leucemia.

Il ricordo di Romina Power

Taryn era nata il 13 settembre 1953, questo giugno è deceduta. Ad annunciarlo era stata proprio Romina Power, che l’aveva ricordata su Instagram. Proprio dallo stesso social network viene questa volta un nuovo ricordo, sempre dedicato a lei, nel giorno del compleanno.

“Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno“, scrive Romina Power con amore a corredo della foto che decide di postare: un dolce scatto insieme alla sorella, tutte e due piccole e felici e teneramente abbracciate. “Questo giorno sarà sempre speciale per me“, scrive ancora per commemorare il giorno indimenticabile della nascita della sorella.

La morte di Taryn

Lo scorso giugno la cantante Romina Power aveva annunciato pubblicamente la morte della sorella Taryn. Un post su Instagram per comunicarlo ai fan e ai conoscenti: “Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia“, scriveva raccontando cosa era accaduto nelle ultime ore.

“Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole ,nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosita’ e l’amore che aveva per gli animali e la natura“, scrive ancora descrivendo con amore la sorella. “Non potevo avere una sorella migliore in questa vita“, concludeva.

Approfondisci

Romina Power: il pensiero per la sorella Taryn a un mese dalla scomparsa

Domenica In, Mara Venier lancia lo scoop: “Romina Power si è innamorata”

Romina Power orgogliosa di Yari: la foto dell’evento sui social