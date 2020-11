I ricordi tornano a tormentare Romina Power, che il 29 novembre avrebbe festeggiato il compleanno della figlia Ylenia. La primogenita della cantante e di Albano Carrisi è scomparsa tra il 5 e il 6 gennaio 1994, ma la madre non ha mai smesso di cercarla e di sperare di riabbracciarla. Romina Power ha voluto ricordare Ylenia pubblicando diverse foto sul suo profilo Instagram, i “giorni felici” per la cantante.

Romina Power: su Instagram le foto con la sua Ylenia

Scatti d’annata, di Romina Power e Albano Carrisi insieme ai figli, felici.

Le foto pubblicate su Instagram mostrano Ylenia Carrisi bambina e giovane donna, com’era quando è scomparsa a New Orleans. “Novembre è il mese di Ylenia“, scrive Romina Power, e commenta in modo malinconico altri scatti. “Con Ylenia , costruendo il nostro nido“, scrive in una foto che la ritrae giovanissima insieme alla figlia piccola, mentre sullo sfondo si vede la costruzione della casa che avrebbe accolto la famiglia.

Il post Instagram di Romina Power

Scatti di Ylenia il giorno della nascita, con un sorridente Albano Carrisi, chiaramente sopraffatto dalla gioia.

“Happy days with Ylenia“, si legge in un’altra foto con le sorelle Cristèl e Romina junior, insieme a Ylenia e nonna Jolanda, la madre del cantante di Cellino San Marco scomparsa nel 2019.

Il post Instagram di Romina Power

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans 26 anni fa, all’età di 24 anni, ma su quanto accaduto alla giovane continuano a susseguirsi speculazioni e ipotesi. Dichiarata morta nel 2014, Romina Power non ha mai smesso di ritenere la figlia ancora viva.

Due le principali ipotesi sulla sua fine: la madre ha sempre ritenuto responsabile Alexander Masakela, trombettista e apparentemente guru. Ylenia ne era rimasta affascinata, tanto che l’uomo, accusato di vari reati tra cui violenza sessuale dall’ex compagna, alloggiava nella sua camera d’hotel a New Orleans.

Il post di Romina Power

Al Bano Carrisi ha invece ritenuto credibile la testimonianza di un guardiano dell’Audubon Aquarium of the Americas, vicino al Quartiere Francese, che raccontò di aver visto una giovane ragazza bionda gettarsi nel Mississippi.

A convincerlo sarebbe stato una frase che l’uomo raccontò di aver sentito dalla donna, “Io appartengo alle acque“, che Ylenia pronunciava da bambina. Il cantante nel 2014 ha presentato l’istanza di morte della figlia, un gesto che ha creato una frattura profonda con Romina Power. La cantante si disse “amareggiata” da questa decisione di mettere la parola fine alla scomparsa di Ylenia.

Approfondisci:

TUTTO su Romina Power

TUTTO su Albano Carrisi

Al Bano pensa alla perdita di Ylenia: “Ho capito che la vita è fatta anche di croce”