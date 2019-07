Tutti quanti conosciamo Al Bano e le sue inconfondibili voce e carriera. Oltre all’aspetto artistico, però, Albano Carrisi è anche, e soprattutto, un papà affettuoso e affezionato ai suoi figli. Ma sapete chi sono e cosa fanno nella vita?

I figli di Al Bano Carrisi e Romina Power

Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata da Romina Power e Albano Carrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amore sono nati 4 figli, ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr .

Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da allora non si hanno più notizie. Ancora oggi, infatti, la morte della ragazza è presunta e nonostante le varie ricerche non si è mai saputo cosa sia davvero successo.

Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina

Il 21 aprile del 1973 è nato il secondogenito della coppia, ovvero Yari Carrisi. Cresciuto accompagnando i propri genitori in tournée fin da piccolo, non è un caso che nel corso degli anni sia diventato a sua volta un bravissimo musicista. Una volta diventato grande, infatti, ha scritto numerosi testi per il proprio papà, ma vanta anche importanti collaborazioni con artisti dal calibro di Jovanotti.

Nella vita di Yari, però, non vi è solo la musica e il figlio di Al Bano e Romina Power è conosciuto in Italia anche per aver partecipato alla quarta edizione di Pechino Express. Proprio qui è nata la chiacchierata storia d’amore, poi finita, di Yari Carrisi con Naike Revelli, figlia di Ornella Muti.

Yari Carrisi

Non poteva non essere una cantautrice anche Cristel Carrisi, la terza figlia della coppia, nata il 25 dicembre 1985. Dopo aver seguito per un certo periodo di tempo gli stessi passi dei genitori, però, Cristel Carrisi si è affermata come stilista, conquistando un grande consenso. Se tutto ciò non bastasse, nel settembre del 2016 si è sposata con l’imprenditore Davor Luksic e dalla loro relazione è nato il primogenito Kay. A febbraio, inoltre, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio che dovrebbe nascere ad agosto. Una notizia che avrà sicuramente reso felici i nonni Al Bano e Romina Power.

Nel 1987 è nata, a Cellino San Marco, Romina Jr Carrisi. Fin dalla più tenera età ha mostrato un grande interessamento per il mondo dell’arte e in particolare per la fotografia. Ha realizzato varie mostre fotografiche, ma ha anche rivestito il ruolo di modella e di attrice in teatro. Un’artista a tutto tondo che al momento sembra aver trovato anche stabilità sentimentale grazie alla relazione con un medico.

Romina Power con i figli Yari, Cristel e Romina jr

I figli di Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, Al Bano ha intrapreso una relazione amorosa con Loredana Lecciso. Una storia dalla quale sono nati due figli, Jasmine e Albano Carrisi Jr.

Nata il 14 giugno 2001, Jasmine Carrisi è diventata da poco maggiorenne e a breve potremo ammirare tutta la sua bravura nel film La dama e l’ermellino dove rivestirà il ruolo di Isabella D’Aragona. Bella come la madre e biondissima, non è un caso che lo scorso anno abbia attirato l’attenzione dei media in occasione dell’uscita pubblica sul red carpet di Venezia con il papà Al Bano e il fratello.





Soprannominato Bido, l’ultimogenito di Al Bano è nato il 30 ottobre del 2002. Molto legato alla famiglia e in particolar modo alla sorella, al momento sembra poco attirato dal mondo dello spettacolo. L’anno scorso è stato fotografato assieme al padre e alla sorella in occasione del red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Come tutti i ragazzi della sua età, inoltre, ha un proprio profilo Instagram e, come è facile evincere dalle foto, la sua assomiglianza con il padre è davvero impressionante.