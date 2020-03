Romina Power, in occasione della festa della donna, ha ricordato su Instagram la mamma di Al Bano Jolanda, deceduta qualche mese fa, cui era molto legata, e la figlia Ylenia, scomparsa misteriosamente. La Power ha postato le foto per ricordare due personalità femminili importanti nella sua vita che non ci sono più.

La celebrazione per la festa della donna

Romina Power è tornata a ricordare la figlia Ylenia su Instagram. La primogenita di Al Bano e della donna è scomparsa a New Orleans nel 1994 e la Power non ha mai smesso di cercarla, sperando di poterla riabbracciare presto. Per la festa della donna, la cantante ha pubblicato una foto di Ylenia con le altre figlie piccole scrivendo: “Donne della mia vita, vi amo!”. La Power, inoltre, ha voluto ricordare Jolanda, la mamma dell’ex Al Bano, a cui era legatissima. In merito alla donna, scomparsa prima di Natale, la Power ha scritto: “Un’altra donna speciale nella mia vita”. Infatti, fu proprio la signora Carrisi la prima ad accogliere Romina una volta messo piede a Cellino San Marco, instaurando con lei un rapporto fortissimo.

Foto di Romina Power con Jolanda, la mamma di Al Bano da Instagram

Le donne della vita di Romina Power

Oltre alle foto di Jolanda e Ylenia, la Power ha voluto ricordare, ovviamente, anche Cristel e Romina Jr.. Cristel vive in Croazia ed ha un marito e due bambini piccoli mentre Romina Jr. è diventata corista dei genitori. La giovane è salita anche sul palco dell’Ariston per annunciare l’esibizione dei genitori durante il Festival di Sanremo 2020. Recentemente, Romina Jr ha parlato a Verissimo del rapporto tra i due genitori, dicendo come fosse stato turbolento in passato ma che, negli ultimi anni, i due si sono ritrovati, riscoprendo anche il loro legame artistico. Recentemente, hanno preso parte anche alla prima puntata del serale di Amici, dove si sono esibiti con i ragazzi della scuola e nel nuovo spazio Amici prof. Tra i due non sono mancate delle frecciatine, sintomo secondo alcuni del fatto che sotto sotto cova ancora qualche scintilla.