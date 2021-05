Oggi Al Bano compie 78 anni e per festeggiarlo, le due donne che in questi anni sono state al suo fianco hanno deciso di condividere degli scatti di coppia via social. La sua ex Romina Power, con la quale continua ad avere buoni rapporti, ha scelto di condividere una fotografia del loro passato in cui appaiono giovanissimi e intenti a camminare mano nella mano. Loredana Lecciso invece ha pubblicato un’immagine molto più recente, scattata proprio questa mattina dopo una notte trascorsa insieme.

Gli auguri di Romina Power ad Al Bano: giovani e innamorati

Il 20 maggio 1943 nasceva a Cellino San Marco il cantante Al Bano.

Oggi, per festeggiare il suo 78esimo compleanno, le due donne che ha amato e che lo hanno reso padre hanno condiviso su Instagram degli scatti di coppia per festeggiarlo. La prima a pubblicare un post è stata Romina Power, che dopo le polemiche dello scorso anno ha deciso di sfruttare le prime ore della giornata per augurare un felice compleanno all’ex marito e collega. Se per il 77esimo compleanno di Al Bano, la cantante si era detta umiliata per essere stata esclusa dal pranzo di famiglia organizzato dalla Lecciso per festeggiarlo, ma in occasione del 78esimo ha battuto tutti sul tempo.

Attorno alle 7:00 di questa mattina, sul suo profilo sono apparsi due scatti pescati dagli anni passati. Il primo, evidentemente più recente, mostra Al Bano di fronte a una torta di compleanno mentre sorride alla fotocamera. Il secondo invece ritrae anche la Power al fianco del cantante, che la tiene per mano mentre camminano. La fotografia in bianco e nero risale ai tempi in cui i due, giovani e innamorati, facevano coppia fissa sui palchi italiani.

“Infiniti Auguri, Albano!!” ha commentato Romina, aggiungendo emoticon allegre come torte di compleanno e arcobaleni. “Gli anni passano … ma chi li conta?

” ha domandato simpaticamente, pensando forse ai momenti passati insieme nel periodo d’oro della loro carriera.

Gli auguri di Romina Power all’ex marito Al Bano

Al Bano e Romina Power in uno scatto in bianco e nero

Loredana Lecciso e Al Bano: lo scatto dopo la notte insieme

Anche Loredana Lecciso ha voluto celebrare il compleanno del compagno via social, condividendo un’immagine di coppia dallo stile molto più moderno. La showgirl ha infatti pubblicato un selfie scattato proprio questa mattina, come ammesso lei stessa nel commento alla fotografia: “Il primo scatto di una giornata speciale.

Auguri Al” ha infatti scritto Loredana, rivolgendosi affettuosamente al cantante. L’immagine è stata scattata fra le mura domestiche, forse proprio in camera da letto. La Lecciso indossa ancora il pigiama, di cui si vede la canottiera nera decorata con del pizzo bianco. Al Bano invece ha addosso una vestaglia colorata.

Se la sola immagine non bastasse a fugare ogni dubbio sulla loro relazione, osservando gli hashtag scelti dalla showgirl sembra chiaro che il sentimento che li lega è più vivo che mai. “#love #loveislove #happybirthday #family” sono le parole chiave scelte da Loredana, per riassumere la loro relazione e per ribadire l’amore provato per il cantante.

Gli auguri di Loredana Lecciso ad Al Bano con una fotografia di prima mattina

Al Bano compie gli anni: gli auguri da una terza donna

Romina Power e Loredana Lecciso non sono state le sole donne che hanno condiviso sui social i loro affetto per il festeggiato Al Bano Carrisi. In queste ore infatti, una terza bionda ha pubblicato degli scatti in compagnia del cantante: sua figlia Jasmine. La giovane artista è apparsa in alcune stories in compagnia del padre, scegliendo di condividere una fotografia di quando era bambina, una più recente e un filmato di una loro apparizione televisiva.

La figlia del cantante e della Lecciso ha poi commentato in maniera decisamente giovanile le immagini. “hbd Al” e un cuoricino rosso, questa la dedica social scritta da Jasmine per festeggiare il suo papà.