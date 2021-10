Chi è Romina Power: la carriera, la vita privata, i figli, la malattia e il matrimonio con Al Bano Carrisi

Chi è

Nonostante sia nata in America, Romina Power è indubbiamente un’attrice e cantante molto amata in Italia. Il sodalizio artistico e amoroso con Al Bano ha fatto sognare milioni di fan. Dopo un periodo di allontanamento dalle scene, negli ultimi 10 anni è tornata alla ribalta diventando una gradita ospite dei principali salotti televisivi ed ora all’orizzonte potrebbero esserci importanti novità. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale ormai a molti anni fa.

Chi è Romina Power: le origini, gli esordi e l’incontro con Al Bano Carrisi

Romina Francesca Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre 1951, primogenita degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian.

Vive in America fino al 1958 quando, alla morte del padre, viene momentaneamente accudita in Messico dalla nonna materna. Nel ‘60 si trasferisce in Italia con la madre, il patrigno e la sorella minore Taryn.

Debutta nel cinema a soli 13 anni quando, durante il suo primo servizio fotografico, viene notata da un talent scout. In soli 4 anni recita in 14 film, alcuni dei quali la vedono interpretare ruoli erotici (è il caso di Justine, ovvero le disavventure della virtù girato all’età di 16 anni).

Nel 1967, mentre è a Roma per la lavorazione del film Nel sole, conosce Al Bano Carrisi.

Parallelamente Romina aveva intrapreso la carriera di cantante già nel ’66, ottenendo un contratto discografico con il 45 giri Quando gli angeli cambiano le piume. Nel ’69 la giovane americana vince il Festivalbar con la canzone Acqua di mare, brano scritto da Al Bano e nel quale il canta anche l’artista di Cellino San Marco. È l’inizio di un sodalizio artistico che durerà per molto tempo.

Romina Power, chi è: la malattia mai confessata

In una recente intervista a Tv Sorrisi e canzoni, Romina Power ha confessato un dettaglio inedito proprio sul periodo dell’incontro con il marito.

Nell’estate nel 1969, dopo un viaggio in Iran, l’attrice e cantante ha contratto una grave malattia. Ha raccontato: “Ho passato l’estate del 1969 a letto. Avevo preso l’epatite virale dopo un viaggio in Iran. Mi arrivavano gli echi del successo, ma dalla mia finestra, a Roma, vedevo solo un cortile fiorito, scrivevo poesie e componevo canzoni alla chitarra”.

Romina Power e Al Bano Carrisi: dal sodalizio artistico al matrimonio

Il 26 luglio 1970 Romina Power e Al Bano si sposano.

I 2 diventano una coppia nella vita e nel lavoro, collezionando un successo dietro l’altro ma soprattutto entrando nel cuore di milioni di fan. Partecipano insieme all’Eurovision Song Contest del ’76, vincono il Festival di Sanremo del 1984 con la canzone Ci sarà e partecipano ad altre 4 edizioni della kermesse della città dei fiori.

Nel 1999, dopo 29 anni di matrimonio, Romina e Albano Carrisi si separano. Questo decreta la fine del sodalizio artistico e i tour che li avevano visti protagonisti per così tanto tempo si interrompono.

La sentenza definitiva verrà ufficializzata il 20 luglio del 2012 ma già nel 2007 la cantante e attrice ritorna in America per stabilirsi a Sedona, in Arizona.

La Power si allontana progressivamente dalle scene e dalla televisione italiana per dedicarsi ad una vita più tranquilla e riservata. Il riposo dalla carriera cinematografica e musicale coincide con l’approfondimento e lo sviluppo di quella da scrittrice, iniziata nel 1991.

Romina Power: i figli avuti con Al Bano Carrisi

Dal matrimonio tra Romina Power e Al Bano sono nati 4 figli: Ylenia il 29 novembre 1970, Yari il 21 aprile 1973, Cristel il 25 dicembre 1985 e Romina Jr.

Jolanda il 1º giugno 1987. La primogenita è tristemente nota per essere scomparsa in circostanze misteriose nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1994 all’età di 23 anni. La vicenda è ancora oggi un caso che periodicamente raggiunge le prime pagine della cronaca. Negli anni si sono susseguite ipotesi e false rivelazioni, ma di fatto si tratta di un caso irrisolto. Il padre Al Bano, negli ultimi anni, si è detto ormai rassegnato all’idea che Ylenia possa essere morta mentre per Romina Power, fino a prova contraria, potrebbe esserci ancora una speranza di vedere la figlia.

Il secondo figlio Yari è un musicista conosciuto non solo tra gli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico del piccolo schermo. Ha infatti preso parte al programma Pechino Express. Nell’agosto 2021 era trapelata un’indiscrezione secondo la quale Yari starebbe lavorando ad un programma sulla sorella. Sul sito Dagospia si leggeva addirittura: “I due si sarebbero parlati a Santo Domingo”. La notizia è poi stata smentita dal diretto interessato che ha chiarito dal proprio profilo Instagram: “Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando a un programma in suo onore.”

Cristel invece, molto riservata e priva di un profilo Instagram ufficiale, è sposata con il ricco imprenditore croato Davor Luksic, dal quale ha avuto 3 figli, la 2ª dei quali porta come secondo nome Ylenia, in omaggio alla sorella maggiore scomparsa.

Infine Romina Jr., la più giovane della coppia Carrisi Power. Di lei non si sa molto anche se sta diventando un volto noto della tv italiana. Recentemente, in un’intervista a Il fatto quotidiano, ha rivelato di aver lavorato in uno strip club quando era andata in America per studiare recitazione.

Romina Power e il ritorno sulle scene: i suoi progetti

Nel 2013, dopo 16 anni, Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme per la gioia di milioni di fan. Il 10 febbraio 2015 la coppia si esibisce a Sanremo dopo 24 anni di assenza con una performance da record che registra un picco di ascolti del 58,56% di share. I 2 sono ritornati ad essere una coppia artistica stabile ma la scintilla dell’amore non si è riaccesa. Il cantante pugliese ha più volte chiarito che il loro rapporto è come quello tra fratello e sorella.

Oltre ai concerti e alle tournée con l’ex marito, Romina Power è tornata gradualmente ad occupare i salotti televisivi e nel 2020, dopo essere tornata a vivere in Italia, ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospite fissa.

Poche ore fa si è anche diffusa la notizia, pubblicata dal settimanale Vero, che Romina Power potrebbe tornare alle sue radici di attrice con un ruolo da protagonista in una fiction Rai. Nulla è ancora stato ufficializzato ma i presupposti ci sono: proprio quest’anno è stata scelta da Guillermo del Toro per il suo ultimo film Nighmare Alley.