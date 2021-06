Grandi novità in famiglia Carrisi-Power. Nei prossimi mesi Al Bano e Romina potrebbero stringere fra le braccia un nuovo bebé: l’ultimo arrivato fra i loro nipotini. La loro terzogenita Cristel sarebbe infatti incinta per la terza volta e il piccolo potrebbe nascere prima della fine dell’anno.

Romina Power e Al Bano Carrisi: nonni grazie a Cristel

Cristel Carrisi è la terzogenita di Romina Power e Al Bano Carrisi. Classe 1985, la figlia della nota coppia di cantanti è nata in seguito a Ylenia (nata il 29 novembre 1970 e scomparsa nel 1993) e Yari Marco (1973). Dopo di lei è poi ancora nata la sorella Romina Jr.

Jolanda (1987). Nel 2016 Cristel ha sposato il fidanzato Davor Luksic, un imprenditore croato. La coppia ha reso Romina e Al Bano nonni per la prima volta nel 2018: il loro primogenito Kay è infatti il primo nipotino dei due artisti.

Nel 2019 Cristel aveva poi deciso di rendere omaggio alla sorella Ylenia, dando il suo nome alla seconda arrivata nella sua famiglia: Cassia Ylenia. La figlia di Al Bano e Romina non aveva mai nascosto il desiderio maturato con il marito di creare una famiglia numerosa e a quanto pare il loro progetto sarebbe ancora in fase di realizzazione.

Cristel Carrisi mamma per la terza volta: cicogna in arrivo per lei e Davor Luksic

Quando Cristel Carrisi era diventata mamma per la seconda volta, il piccolo Kay aveva soltanto 15 mesi e lei si era già detta pronta ad allargare nuovamente la famiglia.

“Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui” aveva annunciando felice in un’intervista, suscitando l’entusiasmo del padre Al Bano, che con l’ex moglie Romina aveva ammesso di desiderare tanti nipotini. Proprio in queste ore, il settimanale Gente ha annunciato che Cristel e Davor sarebbero nuovamente in dolce attesa. Secondo il magazine, il bebé verrà alla luce in autunno e per ora non è noto il sesso del nascituro.

Sembra in realtà che la coppia voglia mantenere il segreto su questo fattore, scoprendo solamente al momento del parto se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. Difficilmente Cristel condividerà informazioni in merito alla sua gravidanza attraverso il suo profilo Instagram, poiché da più di un anno risulta essere inattivo.

Cristel Carrisi e l’addio ai social: il messaggio ai follower

I fan di Cristel Carrisi che sognano di poter seguire la sua gravidanza attraverso i suoi canali social rimarranno delusi dalla notizia del suo allontanamento dal mondo dei social.

Il 15 maggio 2020 scorso, la figlia di Romina Power aveva scritto un lungo messaggio ai suoi follower, per annunciare loro la scelta di non condividere più nulla sul suo account Instagram. “Going Offline…” aveva comunicato la stilista che sul social gode di un discreto seguito (138 mila follower). “Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo.” Bene, “oggi” è arrivato” aveva poi aggiunto dichiarando le sue intenzioni. “Postavo foto in cerca conferme: sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì” aveva aggiunto commentando la sua attività sul noto social.

“Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram” era stata la sua scelta. “Il codice sconto è GoOffline, avrete il 100% di ritorno alla realtà. In offerta speciale avrete anche il tempo da dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire” la sua conclusione, dal tono a metà fra l’ironico e il riflessivo.

