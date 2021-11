Antonino Spadaccino, ex di Amici racconta sui social la malattia mentale della mamma. Il supporto dei fan

Gossip

Antonino Spadaccino ha raccontato sui social la malattia mentale cha ha colpito la sua mamma. L’ex di Amici ha voluto condividere ogni dettaglio in un racconto intimo e delicato della situazione che sta vivendo. In risposta, i fan gli hanno dimostrato la loro vicinanza, spingendo il cantante a dedicare loro un pensiero speciale.

Antonino Spadaccino e la malattia mentale della mamma

Antonino Spadaccino, ex vincitore di Amici 4, ha voluto condividere coi fan le proprie difficoltà e sofferenze per la malattia mentale diagnosticata alla madre.

“‘Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?’“.

Con queste parole della mamma, Spadaccino ha iniziato a scrivere un post sul suo profilo Instagram. “Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me”, ha aggiunto. Nel post si possono vedere, infatti, alcuni scatti di un pasto in macchina tra lui e la mamma a base di crocchette di pollo e patatine fritte.

“Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve ‘solo se ne vale la pena’. La mia Mamma è proprio Rock”, ha proseguito, manifestando ai fan tutta la sua sofferenza per la situazione della madre. “Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%.

”, ha rivelato. “Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”, ha concluso Antonino Spadaccino.

Antonino Spadaccino, la vicinanza dei fan per la malattia mentale della mamma

La reazione dei fan alla notizia di Antonino Spadaccino è stata immediata. In tantissimi gli hanno scritto per fargli sentire la loro vicinanza. Questo affetto ha spinto il cantante ha realizzare un altro post per ringraziare i fan. “Prima di tutto grazie (…) ho capito che di questi problemi se ne parla pochissimo, che non siamo soli, che siamo in tanti ad avere questo tipo di problematiche. Questa cosa mi ha fatto sentire meno solo”, ha sostenuto il cantante.

In seguito, ha rivelato che la condivisione, l’ascolto e il racconto dei fan di storie molto simili alla sua lo hanno fatto riflettere, e gli hanno fatto capire che questo è il giusto modo per affrontare questa sofferenza.

Inoltre, come ha scritto in didascalia al post, Antonino Spadaccino aveva una promessa da mantenere. Il cantante, infatti, ha rivelato di stare organizzando un concerto per ritrovarsi coi suoi fan dopo le difficoltà della pandemia e a un anno dall’uscita del suo ultimo album, Christmas. In realtà, ha confessato che la malattia della madre lo stava facendo desistere da questo progetto.

Ma la vicinanza dei fan gli ha fatto capire che “non è questo il momento di fermarsi e di arrendersi, anzi questo è il momento di spingere l’acceleratore”.