Ballando con le Stelle: il ballerino per una notte lascia Milly Carlucci. Le parole della conduttrice

Programmi TV

Ballando con le Stelle e Milly Carlucci comunicano che il calciatore non potrà esibirsi in puntata come ballerino per una notte. Dopo avervi comunicato la partecipazione alla puntata del 20 novembre 2021 del capitano della Lazio e campione della Nazionale di Calcio Italiana Ciro Immobile in compagnia della moglie Jessica Melena, ci tocca dare un aggiornamento sulla sua presenza in studio. A fare chiarezza è la stessa conduttrice che con un tweet chiarisce che l’attaccante record man di goal in Serie A non potrà esibirsi come ballerino per una notte ma si parlerà lo stesso dell’iniziativa benefica da lui promossa.

Ciro Immobile non sarà il ballerino per una notte nella nuova puntata di Ballando con le Stelle

A poche ore dalla puntata nuova di Ballando con le Stelle arriva un aggiornamento importante sui ballerini per una notte che dovevano essere il capitano della Lazio e calciatore della Nazionale di Calcio Italiana Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato direttamente Milly Carlucci lanciando un video sul suo account ufficiale di Twitter.

La conduttrice ha infatti tenuto a chiarire di come il bomber della Serie A non possa più esibirsi come ballerino per una notte in compagnia della moglie a causa di alcune noie al polpaccio che gli hanno fatto già saltare gli impegni con la Nazionale e che lo mettono a forte rischio per la gara contro la Juventus, che si terrà proprio nel pomeriggio del giorno della puntata. “A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte“, si legge sui social, ma l’iniziativa resta ancora protagonista.

A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte,parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà #uncalcioallesclusione voluta da Papa Francesco. #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/tDwzxnaDNK — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 18, 2021

L’iniziativa Un calcio all’esclusione

La stessa Carlucci ha però chiarito di come l’impossibilità di esibirsi come ballerini per una notte non cambi di certo i piani della trasmissione che aveva tutta l’intenzione di parlare della importante iniziativa benefica dal titolo Un calcio all’esclusione.

L’iniziativa voluta e promossa da Papa Francesco finirà comunque al centro dell’attenzione della puntata del 20 novembre, come anticipatovi qualche giorno fa facendo leva sulla presenza del presidente della Lazio Claudio Lotito. A riempire il palcoscenico lasciato vuoto dalla mancata esibizione dell’attaccante e di sua moglie sarà un’esibizione del corpo di ballo della trasmissione.