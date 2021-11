Gomorra 5, il ritorno di Ciro Di Marzio e il duello finale con Genny Savastano: il gran finale stasera

News

È giunto il momento, Gomorra 5, la stagione finale, sbarca su Sky Atlantic con le prime due puntate questa sera. Il momento più atteso dai fan è arrivato, che dai tempi dell’uscita de L’immortale aspettano il ritorno di Ciro Di Marzio nella serie, interpretato da Marco D’Amore.

Sono stati proprio Salvatore Esposito, volto di Genny Savastano, e Marco D’Amore a parlare dell’ultima ed intensa stagione della serie, ecco che cos’hanno “spifferato” i due protagonisti.

Gomorra 5 sarà un’ultima stagione intensa e ricca di colpi di scena

“Questa stagione di Gomorra, l’ultima, sarà intensa, ricca di tensione, di odio, di sentimenti.

Sì, anche di morti” ha rivelato Salvatore Esposito in un’intervista rilasciata a Calciomercato. com. Esposito ha parlato del suo personaggio, Genny Savastano, nei primi episodi si scoprirà cosa gli è successo nell’arco temporale in cui si sviluppa invece L’immortale.

Il momento più atteso dai fan sarà invece nel secondo episodio, è lì che ci sarà il grande ritorno di Ciro Di Marzio: “Ci sarà una sorta di ricongiungimento tra serie e film.

Alla fine credo che tutti i personaggi faranno in modo che a vincere sia l’amore, nel modo ‘gomorriano’ del termine“.

I cambiamenti fisici di Ciro Di Marzio spiegati da Marco D’Amore

Il personaggio di Ciro Di Marzio apparirà diversa rispetto a come i fan lo ricordavano, di questo ha parlato Marco D’Amore in un’intervista a TV Blog. Facendo l’esempio del collega Salvatore Esposito, che per mostrare il cambiamento fisico di Genny Savastano dopo il periodo in Honduras ha perso 20 kg, D’Amore ha detto: “Qui, accanto a me, ho uno degli attori a cui ho visto fare i cambi fisici più straordinari, non dico della storia della televisione ma quasi… È davvero incredibile quanto questa serie ci offra la possibilità di cambiare.

Le serie fanno dei loro personaggi, delle maschere, che devono rimanere impresse nella mente degli spettatori. Noi siamo riusciti a costruire evoluzioni incredibili”.

“Mi piace pensare che a Ciro i giubbetti vadano stretti, che non gli entrino più i suoi pantaloni attillati, che tutto quell’appeal, quel fascino piratesco che aveva, sia svanito perché, alla fine di un percorso di una vita del genere, non può che sfigurarsi il volto, non può che imbiancarsi la barba, non posso dire perdere i capelli perché già non li teneva all’inizio!

È stato bello imbruttire il personaggio“

La resa dei conti finale a Gomorra 5

Cosa succederà dunque in Gomorra 5, e perché il tema della resa dei conti è preponderante nelle anticipazioni? Ne hanno parlato ancora gli attori a TV Blog: “Che sia o meno una resa dei conti, lasciamolo scoprire agli spettatori. Gomorra 5 sarà sicuramente un racconto in cui, al centro, metteremo questi due enormi protagonisti che, nel tempo, si sono giurati amicizia, fedeltà, si sono odiati, si sono fatti del male e che arrivano a quest’ultimo capitolo con un carico di esperienza, e anche di dolore, che grava loro soprattutto sull’anima.

Scopriremo, dopo tanto tempo, cosa saranno capace di dirsi” Ha detto Marco D’Amore.

Se lui non parla proprio di una resa dei conti a farlo è Salvatore Esposito, che ha aggiunto: “Sarà un po’ una resa dei conti dei sentimenti. È un percorso, il loro, che li ha portati da Gomorra 1 a diventare tante cose, fratelli, padre e figlio, migliori amici, amanti, nemici, rivali. La quinta stagione sarà la somma di tutte queste esperienze tra Genny e Ciro e vedremo poi, attorno a loro, come gli altri personaggi reagiranno a tutto ciò che accade tra loro” e sul Riformista si legge ancora, in riferimento alle anticipazioni di Esposito: “Quello che vedrete nella quinta stagione sarà un viaggio che porterà ognuno dei personaggi a raccontare l’amore a modo suo“.