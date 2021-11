Soleil Sorge si scontra con Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip6. L’influencer minaccia di andarsene

Grande Fratello

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno litigato aspramente durante la giornata di ieri. L'influencer ha dichiarato di non sopportare più il suo ex e di volere che esca.

Soleil Sorge ha avuto vari scontri con Gianmaria Antinolfi nella giornata di ieri al Grande Fratello Vip6. I due ex fidanzati sono sempre più ai ferri corti e ogni occasione è quella giusta per litigare. L’influencer ha anche minacciato di lasciare il reality show.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: i battibecchi dei due concorrenti

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno vissuto ieri una giornata un po’ movimentata. Già durante la preparazione del pranzo, i due hanno litigato per gli spazi in cucina.

I toni si sono subito accesi: “Innanzitutto calmati e parla con molto calma“. Il playboy ha risposto a tono: “Stiamo cucinando… Sei tu maleducata… Serve lo spazio per i piatti“. Ma l’influencer non si è arresa: “Non fare il cafone come al solito“.

Il battibecco ha avuto un secondo round a cena, con Soleil Sorge che ha reagito con forza a una risposta del suo ex: “Questa maleducazione oggi da dove ti viene? Come ti permetti?... Sei un cafone, maleducato e prima di parlare con me dovresti sciacquarti la bocca… Parlaci alla tua famiglia così… Quest’areo di oggi gli ha fatto credere che… Poveraccio“.

Gianmaria Antinolfi ha chiosato stufato: “Insopportabile“.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: la lunga lamentela dell’influencer

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno discusso più volte nella giornata di ieri. L’influencer si è poi lamentata a lungo con i suoi compagni dell’atteggiamento del suo ex “Ogni giorno che passa qui dentro una persona del genere viene solo premiato… Non ne posso più… Il vittimismo che gioca tanto è tutta una farsa… Da quando sono qui dentro che mi continua a dare fastidio…Ammaliatore“.

Soleil Sorge ha utilizzato delle parole molto forti nei confronti di Gianmaria Antinolfi: “Diventa ancora più schifoso… Veramente una persona brutta… Sono stanca che la gente continui a giustificarlo e farlo passare per quello che non è… Persona di poco valore… Ogni volta che è veramente sè stesso si vedono i suoi veri colori… Talmente fissato con l’apparire, voglia di essere qualcosa che non è“.

L’influencer ha anche dichiarato di voler lasciare la Casa più spiata d’Italia se il suo ex non venisse eliminato attraverso il televoto: “Che lo facessero uscire di qui perché io non ne posso più, ti giuro che me ne vado io“.