Andrea Iannone e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle, il loro valzer divide la giuria: pareri divergenti

Le opinioni della giuria di Ballando con le stelle si dividono di fronte al valzer messo in campo da Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Alcuni vorrebbero dal motociclista qualche sforzo in più

A Ballando con le stelle il valzer che ha visto protagonisti Andrea Iannone e Lucrezia Lando ha diviso la giuria. Alcuni ritengono che sia stata la migliore esibizione del motociclista, altri invece lo invitano a premere sull’acceleratore considerato che siamo alla sesta puntata. Dalla parte del pubblico si eleva la voce di Alessandra Mussolini, che prende le difese della ballerina e del concorrente.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando dividono la giuria di Ballando

Sesta puntata di Ballando con le stelle e il gioco si fa sempre più duro.

Sulla pista del dance show, da adesso in poi, ogni coppia è tenuta a dare il massimo perché non tutti otterranno un posto per l’imminente finale. Nella puntata di questa sera i giudici sono stati chiari, e pretendono qualcosa in più anche dai concorrenti più talentuosi. Se inizialmente a Memo Remigi è stata fatta notare una certa monotonia nelle sue esibizioni, che dovrebbero virare su qualcosa di più emozionale, a seguire anche Andrea Iannone finisce sotto la severa lente d’ingrandimento dei giudici.

Il valzer del motociclista con l’insegnante di ballo Lucrezia Lando ha diviso i pareri in giuria.

Carolyn Smith parla di grande intensità e di un’esibizione tutto sommato gradevole: “Se lo sguardo può parlare, io ho visto tante parole molto intense. Mi piace questa intensità insieme perché il ballo diventa più vero. Aspettavo qualcosa in più sul discorso del valzer, ma mi sei piaciuto tantissimo“.

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto riprendono Andrea Iannone

Ma sono i severissimi Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli a offrire i giudizi più negativi. Il primo spiega: “Rimaniamo sempre in attesa di qualcosa in più, è come a quelli a cui piacciono tanto i preliminari e non arrivano mai al dunque“.

La Lucarelli, a ruota, ammette: “È un po’ poco per la sesta puntata. Adesso dovrà uscire qualcuno che balla abbastanza bene perché siete tutti a un livello alto, e ho paura che se non farai un salto in più sarai uno dei prossimi candidati“.

Di contro Fabio Canino e Ivan Zazzaroni hanno apprezzato i miglioramenti di Iannone, con il giornalista sportivo che si congratula con lui: “È la prima volta che ti vedo dentro Ballando. Tu sei abituato a gareggiare con te stesso: finalmente sei salito sulla moto. Ti sei lasciato andare e hai ballato molto meglio delle altre volte“.

Dal pubblico si eleva anche la voce di Alessandra Mussolini, che difende a spada tratta il motociclista e Lucrezia Lando: “Questi preliminari di Andrea Iannone mi sono piaciuti molto e anche al pubblico. Quindi continuiamo con questi preliminari. Lui si sta divertendo e sciogliendo, è una coppia che fa sognare“.