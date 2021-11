Bianca Gascoigne a Ballando con le stelle: il padre Paul e la verità sul loro rapporto dopo le controversie

TV e Spettacolo

Bianca Gascoigne è una dei concorrenti di Ballando con le Stelle. La vita di suo padre Paul è stata segnata da alcune difficoltà in passato. Ora lei parla del loro rapporto.

Modella glamour e personaggio televisivo, Bianca Gascoigne ha conquistato un posto nel mondo della moda grazie come modella, e negli anni è diventata anche un’influencer e una concorrente in vari reality. Attualmente partecipa a Ballando con le stelle. Non tutti sono a conoscenza del rapporto di Bianca con suo padre Paul “Gazza” Gascoigne e con il resto della famiglia.

Chi è Bianca Gascoigne: la vita, la carriera, i fratelli e la madre

Bianca Gascoigne è nata il 28 ottobre 1986.

È la figlia di Sheryl Failes e del suo primo marito. L’ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne, ha adottato lei e suo fratello Mason, riconoscendoli come suoi figli e dando loro il proprio cognome. Nel 2008, Bianca partecipa al programma televisivo britannico Gladiators. Quando vince contro la modella Danielle Lloyd, dona il premio a una raccolta fondi contro la violenza domestica, di cui è stata vittima la madre Sheryl.

La madre di Bianca non ha un buon ricordo del matrimonio con Paul Gascoigne. Nel 2009 pubblica il suo libro Stronger: My Life Surviving Gazza, in cui racconta degli anni di abusi subiti dall’ex marito.

Da qualche anno Bianca è anche un’imprenditrice e, nel 2016, ha aperto il suo primo strip club a Londra.

In queste settimane, Bianca è diventata una nuova concorrente di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carducci. Il fratello di Bianca, Mason, è piuttosto riservato e non si sa molto della sua vita privata o di che rapporti abbia con la sorella. Regan, fratellastro di Bianca, è invece famoso quanto lei sui social. È un ballerino conosciuto in tutto il Regno Unito.

Il rapporto con il padre Paul: il ritratto gioioso dipinto dalla figlia

La concorrente di Ballando con le stelle ha un seguito di 344mila follower su Instagram.

Tra le sue storie in evidenza spicca quella intitolata “Papà”. Aprendo la cartella ci sono foto e video che ritraggono Bianca e Paul insieme, mentre si divertono. La figlia di Gazza è ormai una donna, ma non ha dimenticato le difficoltà e i momenti controversi che hanno segnato l’esistenza del padre, dalle dipendenze ai disturbi mentali. Anche dopo aver confermato le accuse di violenza domestica arrivategli dalla ex moglie Sheryl però, il rapporto del calciatori con Bianca sembra non essersi incrinato.

In una puntata di Live – Non è la D’Urso Bianca ha spiegato che preferisce tracciare un ritratto gioioso e allegro di suo padre, mettendo da parte i suoi problemi. “Io e mio padre? Entrambi amiamo divertirci, ridere, fare tanti scherzi” aveva raccontato. “Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul divertimento e sullo stare insieme” aveva concluso sicura.