Bianca Gascoigne a Ballando con le stelle: vita e carriera della modella figlia del famoso calciatore inglese

Chi è

La modella inglese Bianca Gascoigne, figlia del famoso calciatore Paul Gascoigne è una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Da sabato 16 ottobre andrà in onda su Rai1 e gareggerà in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale, volto noto del programma. Anche la figlia dell’ex calciatore della Lazio si metterà in gioco cercando di contrastare le altre coppie in gara.

Bianca Gascoigne: età, origini, il successo nei reality e l’approdo in Italia

Bianca Gascoigne ha 35 anni, è nata il 28 ottobre 1986 nella contea di Hertfordshire nel Regno Unito.

E’ diventata famosa per aver partecipato al Grande Fratello e aver vinto Love Island. Modella affermata e di talento, è anche influencer sui social, dove può vantare circa 338mila follower. La sua passione per il canto l’ha portata ai provini di X-Factor, ma non è riuscita a proseguire nella gara. Imprenditrice di successo, a Londra ha aperto un locale di strip club. In Italia non è ancora molto conosciuta, ma sicuramente saprà distinguersi grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle.

Bianca Gascoigne vita privata: il rapporto con il padre Paul e gli amori della sua vita

Bianca è la figlia di Sheryl Failes e del suo primo marito. Insieme al fratello Mason è stata adottata dal famoso ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne, che li ha riconosciuti come suoi figli dando loro il cognome. Anche Paul ha partecipato come la figlia ad un reality, ovvero l’ Isola dei Famosi 2021, ritirandosi per un infortunio alla spalla. La modella è stata legata sentimentalmente a Stephen Martorana, proprietario di un negozio di penumatici. Ha anche avuto una relazione con Dan Belton, il quale ha rilasciato interviste in cui non ha detto parole molto carine sul conto della ex fidanzata.

La più recente storia d’amore è stata quella con il personal trainer Kris Boyson: a causa dei loro impegni inconciliabili, i due hanno deciso di lasciarsi e rimangono tuttora in ottimi rapporti.

L’Italia e Bianca Gascoigne: dal 16 ottobre sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle

La nuova edizione del noto programma danzante Ballando con le stelle, andrà in onda da sabato 16 ottobre su Rai1. Tra i concorrenti c’è anche Bianca, che gareggerà in coppia con il volto noto del programma, Simone Di Pasquale.

La modella dovrà contendersi la vittoria, sfidando le altre coppie in gara. La sua eleganza e il suo carattere molto intraprendente daranno sicuramente filo da torcere alle altre squadre, che dovranno battersi tra passi di danza, salti e prese acrobatiche.