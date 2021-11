Chi è Guillermo Mariotto: carriera e vita privata del famoso stilista e giudice di Ballando con le stelle

Chi è

Guillermo Mariotto è un famoso stilista, conosciuto dal pubblico italiano soprattutto per la sua partecipazione come giudice al programma televisivo Ballando con le stelle.

Jesús Guillermo Mariotto, meglio noto come Guillermo Mariotto è uno stilista e personaggio televisivo venezuelano, di origini italiane e che già da molti anni vive a Roma. Mariotto è nato a Caracas il 23 gennaio del 1966 e fin da ragazzino ha sempre dimostrato una grande passione per l’arte e il design. Oggi in molti lo conoscono per il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle.

Gli esordi di Guillermo Mariotto: la sua carriera da stilista

Lo stilista Guillermo Mariotto debutta nel mondo spettacolo a soli 17 anni come scenografo teatrale e di lì a poco decide di proseguire la sua carriera artistica studiando e ottenendo la laurea presso il California College of Arts and Craft di San Francisco.

Un viaggio in Europa cambia la vita a Guillermo Mariotto: affascinato dalla passerella entra a far parte dell’ufficio stile di Basile. Con l’esperienza riesce poi a collaborare anche con Krizia e Dolce e Gabbana.

Nel 1988 Mariotto incontra Raniero Gattinoni, figlio di Fernanda la fondatrice dell’omonima maison romana. Gattinoni gli assegna il compito di rilanciare la griffe della quale nel 1994 diventa direttore creativo, vestendo personaggi famosi come Raffaella Carrà, Beyoncé, Papa Benedetto XVI.

Il lavoro dello stilista ottiene un grande successo sia alle sfilate di haute couture a Roma che a quelle di prêt-à-porter a Milano. Il suo stile è conosciuto per unire la tecnologia e il design alla moda, con elementi legati alla sfera emotiva e spirituale.

Guillermo Mariotto: da Ballando con le Stelle alla sua vita privata

Mariotto ha collaborato a varie trasmissioni televisive. La sua partecipazione più famosa e duratura è quella come giudice a Ballando con le stelle che inizia nel 2005 e dura fino ad oggi.

Durante l’ultima stagione in corso, lo stilista sta avendo vari battibecchi con il cantante Al Bano, concorrente del programma.

Lo stilista è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Proprio per questo non si conosce nulla e anche dal profilo Instagram non trapela alcuna informazione. Sul social appaiono però alcune immagini che lo mostrano in compagnia di un cane, un Weimaraner blu, che a quanto pare è suo.