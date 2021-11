I Simpson ritornano in prima serata su Italia1: la trama dei nuovi episodi in onda stasera sabato 20 novembre

Programmi TV

I Simpson propongono 5 nuovi episodi della loro 32esima stagione, che arrivano per la prima volta in Italia grazie alla messa in onda in prima serata di Italia1.

Da quando hanno fatto la loro comparsa in prima serata per la spaventosa notte di Halloween, i Simpson non hanno mai più abbandonato la prima serata del sabato di Italia1. L’allegra famigliola tutta gialla e tutta la sconfinata summa di personaggi che popolano Springfield torneranno nuovamente a fare compagnia al pubblico nel weekend del canale con altri cinque nuovi episodi in anteprima assoluta per l’Italia della 32esima stagione della serie. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie fanno di nuovo capolino su Italia1 nella prima serata di sabato 20 novembre 2021 a partire dalle ore 21:20. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento in tv con i Simpson e la trama dei nuovi episodi in onda.

I Simpson tornano in onda in prima serata Italia1

Un’altra prima serata imperdibile quella che si prospetta su Italia1 in compagnia della serie animata statunitense che da 31 anni diverte i fan di mezzo mondo con la loro verve polemica e simpatica allo stesso tempo. I Simpson non hanno nessuna intenzione di mancare l’appuntamento con il weekend del canale e si prendono ancora una volta la prima serata di Italia1 anche sabato 20 novembre 2021.

A farla da padrone sarà la terza serata in compagnia delle gesta inedite di Homer, Marge e dei loro 3 marmocchi Bart, Lisa e Maggie nei nuovi 5 episodi 32esima stagione dell’amatissimo cartone. Il trait d’union della serata saranno le ambientazioni Natalizie che faranno da sfondo a tutti gli episodi in prima visione assoluta.

I Simpson: la trama degli episodi in onda il 20 novembre

Il primo episodio di serata in onda a partire dalle 21:20 circa avrà il titolo di Sogno di un Natale di mezza estate e ci mostrerà il nuovo personaggio di Mary.

La donna si imbatterà nei personaggi di Springfield perché chiamata dalla sua casa di produzione di contenuti televisivi a risolvere alcune grane per il nuovo film di Natale.

Natale di redenzione è il titolo del secondo episodio di serata nel quale Marge racconterà una succulenta storia di Natale che vedrà come protagonista l’amato Homer. La mamma spiegherà quello che il marito ha combinato 6 anni prima quando ha rischiato di essere cacciato via da casa per sempre.

Il terzo episodio si intitola Bobby, fa freddo fuori e vedrà all’opera una misteriosa banda di ladri di regali di Natale.

L’unico che proverà a metterci una pezza sarà Lenny che però suo malgrado finirà per cadere nelle grinfie della banda come una nuova preda.

Il quarto episodio di serata s’intitola È la trentesima stagione e la famiglia Simpson vorrà passare un Natale con i fiocchi. Il primo passo da fare sarà però cambiare la storica televisione per prendere al suo posto una Smart Tv finita in sconto per il Black Friday.

Il quinto ed ultimo episodio inedito di serata avrà il titolo di Merry Krustmas e vedrà a contato due personaggi molto diversi ma accomunati da una crisi esistenziale che stanno vivendo.

I malcapitati saranno il reverendo Lovejoy e Krusty il Clow che ovviamente saranno aiutati ad uscirne dai componenti della famiglia Simpson.