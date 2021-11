Memo Remigi e Barbara D’Urso: verità e polemiche sulla relazione del concorrente di Ballando con le Stelle

Gossip

Memo Remigi, storico cantante italiano, è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. In molti ricorderanno la sua relazione con Barbara d'Urso, oggetto di polemiche in tv.

Dopo una lunga carriera di successo, Memo Remigi quest’autunno è ritornato in moltissimi programmi di successo. Oltre a Propaganda Live, il pubblico italiano lo ritrova nel programma quotidiano Oggi è un altro giorno, in cui è ospite fisso di Serena Bortone, e poi ogni sabato sera a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dove si scatena insieme alla ballerina Maria Ermachkova. Lo scorso febbraio però Memo Remigi è stato un personaggio molto chiacchierato a causa storia con Barbara D’Urso, vediamo perché.

Il presunto tradimento di Memo Remigi con Barbara D’Urso

Parlando delle sue passate storie d’amore, nelle pagine di Di Più Tv Memo Remigi ha raccontato mesi fa: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi.

Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”. Una di queste scivolate sarebbe stata proprio la relazione con Barbara D’Urso: una relazione di 4 anni, iniziata quando lei aveva 19 anni e lui 39.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il cantante ha dichiarato “Barbara era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata.

La portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”. La reazione della moglie fu la cacciata di casa. Nel 1983 poi divorziarono, poi però tornarono assieme. La coppia ha trascorso il resto dei suoi giorni assieme fino alla morte di lei, avvenuta a gennaio 2021.

Barbara D’Urso e la sua versione sulla storia con Memo Remigi

Dopo le dichiarazioni di Remigi, non è tardata la risposta di Barbara D’Urso che ha aperto la puntata di Pomeriggio 5 del 4 febbraio 2021 con un discorso per chiarire la sua posizione. “Voglio fare oggi per la prima volta una piccola precisazione perché c’è una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni. C’è un signore anziano che, tra l’altro, ha appena subito un lutto quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente. Lui, però, invece di chiudersi nel suo dolore rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni”.

Continua la D’Urso: “La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita – e ho educato così i miei figli, a proposito di figli – non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“. “La moglie di questo signore, a quel tempo, era separata da anni ed aveva un altro fidanzato- ha aggiunto con tono infastidito– quindi, sentire che ‘ho tradito mia moglie per Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, mi ferisce perché sono cresciuta ed ho educato i miei figli col rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”.

“Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia” concludeva ancora decisa a mettere a tacere le indiscrezioni sul suo conto.