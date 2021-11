SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 20 novembre

Superenalotto

Il SuperEnalotto torna con il Jackpot più alto d’Italiaanche oggi sabato 20 novembre 2021 e che vale ben 112 milioni e 200 mila euro. Scopri i 6 numeri estratti in grado di farli vincere.

Il mese di novembre 2021 presenta il suo terzo weekend da passare in compagnia con l’estrazione ed il concorso del SuperEnalotto, il gioco con il Jackpot più alto d’Italia. Un’altra giornata in cerca della combinazione vincente andrà in scena sabato 20 novembre 2021, sperando che possa regalare il montepremi arrivato a toccare i 112 milioni e 200 mila euro. Segui l’estrazione di oggi sabato 20 novembre 2021 che arriva puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazione vincente di giornata.

SuperEnalotto: tutte le storiche vincite milionarie messe a segno nel gioco

I concorsi del SuperEnalotto si sono dimostrati nel tempo capaci di attirare l’attenzione di tanti giocatori sparsi per l’Italia grazie al suo ricco montepremi in palio, capace di raggiungere e successivamente regalare cifre record mai toccate in tutto il nostro continente.

Nel concorso che si terrà sabato 20 novembre 2021 i giocatori che tenteranno nuovamente la fortuna andranno come sempre in cerca del pronostico fortunato che possa donare loro il primo premio tanto ambito e valevole oltre 112 milioni di euro.

L’ultima vincita multimilionaria verificata nel nostro Paese è stata centrata lo scorso sabato 22 maggio 2021 nel concorso del giorno quando un giocatore di un piccolo paesino chiamato Montappone, in provincia di Fermo, è riuscito nella storica impresa di indovinare tutti e sei i numeri che componevano la combinazione vincente.

La vincita ha toccato la cifra record di ben oltre 156 milioni di euro, somma che costituisce la quarta vincita più altra mai realizzata nella storia del SuperEnalotto.

Una fortuna che è toccata a poch per ovvi motivi probabilistici ma che continua ad ammaliare milioni di giocatori.

Nel gioco infatti, nonostante siano molto rare per una questione probabilistica, vi sono state svariate vincite milionarie che non hanno fatto altro che ingolosire sempre più i giocatori, anche quelli che si avvicinano per la prima volta al gioco o solitamente non abituali.

L’elenco completo delle vincite del SuperEnalotto

Dalla prima storica vincita, verificatasi a Poncarale ( in provincia di Brescia) e che diede la significati somma di 11 miliardi di lire, si sono susseguiti svariati vincitori e nella tabella seguente ne ricorderemo i più recenti in ordine cronologico dopo quella verificatasi 4 mesi fa in provincia di Fermo:

Data Vincitori Vincita Euro Concorso 07/07/2020 1 59.472.355,48 Concorso 63/2020 28/01/2020 1 67.218.272,10 Concorso 12/2020 17/09/2019 1 66.369.584,83 Concorso 112/2019 13/08/2019 1 209.160.441,54 Concorso 97/2019 23/06/2018 1 51.316.029,80 Concorso 75/2018 17/04/2018 1 130.195.242,12 Concorso 46/2018 01/08/2017 1 77.735.412,31 Concorso 91/2017 25/02/2017 1 93.720.843,46 Concorso 24/2017 27/10/2016 1 163.538.706,00 Concorso 129/2016 16/07/2015 1 21.856.879,71 Concorso 85/2015 21/03/2015 1 9.577.624,94 Concorso 35/2015 03/02/2015 1 4.858.953,03 Concorso 15/2015 10/01/2015 1 4.327.432,81 Concorso 5/2015 30/12/2014 2 9.022.485,33 Concorso 156/2014 22/11/2014 1 40.192.368,22 Concorso 140/2014

