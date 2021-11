Tú sí que vales 2021 va in onda la semifinale con un ospite speciale: tutte le anticipazioni

Programmi TV

L'attessa semifinale del simpatico talent show per talenti provenienti da tutto il mondo va in onda sabato 20 novembre 2021 con la presenza di un grande ospite.

Il talent show ritorna sabato 20 novembre 2021 come sempre su Canale 5 per mettere in scena la sua attesissima semifinale. Tú sí que vales 2021 torna in televisione con il suo penultimo appuntamento che sancirà la batteria totale dei finalisti attesi dal gran finale di settimana prossima. Nel corso del nuovo appuntamento la trasmissione tornerà come sempre con tutta la sua folta squadra al seguito che farà spazio anche all’esibizione di un grande ospite, nonché grande amica di Maria De Filippi, che emozionerà il pubblico cantando il suo ultimo singola. La semifinale del programma andrà in onda sabato 20 novembre alle ore 21:30, sempre dopo la conclusione di Striscia la Notizia.

Tú sí que vales 2021: il bilancio della nona puntata

Tú sí que vales 2021 si avvicina a grandi falcate alla puntata che svelerà il gran finale di questa stagione. La sua marcia trionfale nell’autunno di Canale5 passerà ovviamente per la semifinale che andrà in onda sabato 20 novembre 2021. La nona puntata dello show ha conquistato il pubblico del sabato sera, portando a casa l’ennesima gara degli ascolti piazzandosi davanti Ballando con le Stelle.

Lo show con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli questa volta ha staccato il programma concorrente in onda su Rai1 di ben 6 punti percentuali, tenendo attaccati allo schermo su Canale 5 il 27,4% di share, contro quello di Rai1 fermatosi al 21,2%.

Tú sí que vales 2021: la semifinale del talent show ed il superospite speciale

Sabato 20 novembre 2021 va in onda l’attesa semifinale di Tú sí que vales a partire come al solito dalle ore 21:30 circa su Canale5. Per il pubblico sarà l’occasione di gustare le performance degli ultimi talenti che staccheranno il biglietto per la finale di settimana prossima, di rivedere tutta la squadra di conduttori della trasmissione ed anche di godere dell’esibizione del superospite di puntata.

A fare compagni ai telespettatori ci sarà infatti l’amatissima Alessandra Amoroso, cantante lanciata nel mondo della musica proprio da Maria De Filippi grazie all’altro suo talent di successo, che sarà in studio per cantare il suo nuovo singolo estratto dall’ultimo album Tutto accade e dal titolo Canzone Inutile.