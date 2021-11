Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 20 e domenica 21 novembre

Programmi TV

Scopri tutti gli ospiti di Silvia Toffanin delle due nuove puntate in programma questo weekend. Ecco tutti i nomi degli amici che la raggiungeranno in studio.

Torna il consueto doppio appuntamento con la trasmissione condotta da Silvia Toffanin che va in onda rispettivamente sabato 20 novembre e domenica 21 novembre. La conduttrice aprirà il suo storico studio a tanti amici ed ospiti che arriveranno per raccontare a lei ed al pubblico le loro esperienze di vita, le loro fasi della carriera ed emozionanti aneddoti. L’appumento è come sempre fissato su Canale5 per le ore 16:30 circa quando verranno trasmesse le interviste a Massimo Ranieri ed a tanti altri attesi ospiti. Scopriamo tutti i nomi dei personaggi famosi che faranno compagnia a Silvia Toffanin ed al pubblico della trasmissione di Verissimo.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 20 novembre

Per la gioia degli affezionati telespettatori, Verissimo torna su Canale5 con il suo consueto doppio appuntamento settimanale condotto come sempre da Silvia Toffanin che sarà raggiunta in studio da tantissimi ospiti.

La conduttrice sarà al centro del suo studio a fare da padrona di casa con le sue classiche interviste a partire dalle ore 16:30 di sabato 20 novembre 2021.

I primi a raggiungere lo studio saranno il cantante e attore Massimo Ranieri, che racconterà la sua grande storia, poi tutto il mondo di Valeria Marini ed i racconti simpatici del comico Gene Gnocchi oltre alla consueta intervista all’eliminato del Grande Fratello Vip Nicola Pisu.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 21 novembre

Silvia Toffanin bissare l’appuntamento con la sua Verissimo anche domenica 21 novembre 2021 quando tornerà in onda sempre sul Canale5. A fare compagnia alla conduttrice in occasione della seconda puntata settimanale ci saranno i comici Gabriele Cirilli e Teo Teocoli, che saranno pronti come sempre a divertire ma che sapranno certamente anche emozionare con i loro racconti a cuore aperto, ed infine anche una grande icona della televisione italiana come Amanda Lear.

Infine continuerà il ricordo di Stefano D’Orazio dei Pooh ad un anno dalla sua scomparsa, con la presenza della sua amata moglie Tiziana Giardoni.