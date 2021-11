All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker torna per la quarta puntata al fianco dei giudici

Programmi TV

Oggi domenica 21 novembre 2021 va in onda la quarta puntata dello show condotto da Michelle Hunziker davanti agli amici Anna Tatangelo, J Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. Scopriamo chi è rimasto in ancora in gara nella lotta verso il primo premio da 100mila euro.

Michelle Hunziker, Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone compongono la confermatissima squadra del talent che sta facendo emozionare su Canale5. All Together now – La musica è cambiata, il programma che vede in gara dei talenti della musica alla ricerca di un contratto discografico, torna questa sera con con la quarta attesa puntata in compagnia della sua grande musica e delle emozionanti interpretazioni nell’appuntamento di oggi domenica 21 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa. Al fianco dei 4 giudici del programma ci sarà come sempre l’attento muro che tutto vede e tutto giudica con i suoi 100 variopinti giurati.

Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento di domenica 21 novembre 2021.

All Together now – La musica è cambiata: il quarto appuntamento della nuova edizione

Domenica 21 novembre 2021 Michelle Hunziker va avanti l’appassionante competizione di All Together now – La musica è cambiata con una nuova puntata tutta da gustare e cantare insieme ai giurati del muro ed ai talenti in gara. Gli artisti dovranno come al solito passare dall’attento giudizio delle due giurie poste di fronte in questa gara entusiasmante che vedrà la vittoria di solo uno dei 14 partecipanti selezionati.

Al fianco del muro, sempre formato da 100 giurati provenienti dal mondo dei social, dalle radio e dallo spettacolo in generale, ci saranno i 4 cantanti trasformatisi in giudici che hanno il compito di confermare o correggere il giudizio del muro. Stiamo parlando ovviamente di Rita Pavone, di Anna Tatangelo, del rapper J-Ax, l’unico presente sin dalla prima edizione, ed anche il cantante Francesco Renga che come sempre risulta essere quello più intransigente e duro nei giudizi.

All Together now – La musica è cambiata: gli 11 concorrenti rimasti in gara

La gara sta mettendo in scena una competizione senza esclusione di colpi che sta mietendo le prime vittime. L’obiettivo di All Together now – La musica è cambiata è infatti quello di premiare uno solo dei 14 concorrenti che avevano preso il via alla competizione fin dall’inizio.

Puntata dopo puntata stanno continuando le eliminazioni e nella terza puntata, dopo essersi riuscito a salvare nell’occasione precedente, è toccato a Giovanni Arichetta abbandonare il gioco e lasciare agli altri 11 la corsa verso il premio finale di 100mila euro.

Nella puntata di oggi vedremo quindi battagliare Samir Abass, Jalisse Bascià, Vincenzo Cantiello, Michelangelo Falcone, Carola Campagna,Carlotta Loretucci, Gaetano Schettini, Matteo Stranieri, Michelle Perera, Gloria Tumbarello e Giacomo Voli.