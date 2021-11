Amanda Lear risponde a Miguel Bosé: a Verissimo la cantante racconta la verità sul loro primo incontro

Programmi TV

Amanda Lear ha rilasciato clamorose dichiarazioni a Verissimo, ospite oggi pomeriggio di Silvia Toffanin. La cantante e modella ha raccontato frammenti intimi della sua vita privata, segnata da grandi amori, tra cui una breve relazione con Miguel Bosé. E proprio a tal proposito, ha rivelato per quale motivo sia stato importante l’incontro del cantante con lei.

Amanda Lear risponde alla rivelazione di Miguel Bosé

Amanda Lear a Verissimo è un turbine di ironia e racconti, di emozioni e grandi rivelazioni sulla sua vita privata e non solo.

Icona di classe ed eleganza, la cantante e modella ha raccontato anche intimi frammenti della sua vita, compreso il suo passato sentimentale e i grandi amori della sua vita. Fra questi figura anche Miguel Bosé, con il quale ha avuto una breve relazione. Di questa relazione ne ha parlato lo stesso cantante nella sua autobiografia, pubblicata in questo periodo e recentemente presentata in Spagna.

Oltre ad alcune rivelazioni sul suo rapporto con i genitori, Miguel Bosé nell’autobiografia ha raccontato anche di una fugace storia d’amore con Amanda Lear da giovanissimo.

E, proprio in quell’occasione, il cantante perse la verginità. Una dichiarazione che è arrivata anche alle orecchie della Lear, che a Verissimo ha voluto rispondervi con grande ironia.

Amanda Lear: “Si vede che gli ho lasciato un bel ricordo“

Amanda Lear rivela: “Non capisco perché Miguel ha voluto raccontare questa cosa. Lui racconta che una volta è venuto con suo papà a visitare Salvador Dalì e suo padre pensava che avere un figlio come Miguel lo preoccupava, perché diceva: ‘Vorrei che anche mio figlio sia come me, un conquistatore di donne’.

E allora me l’ha praticamente buttato nelle braccia e mi ha detto: ‘Sveglia un po’ mio figlio’“. Bosé ha raccontato nell’autobiografia di questo primo incontro con Amanda Lear: “Miguel racconta in questo libro che infatti siamo andati a passeggiare insieme e lì è successo. E lui dice: ‘In questo giorno finalmente sono diventato un uomo‘”.

La cantante e modella, con grande ironia, ha confessato a Silvia Toffanin: “Io non capisco perché lui racconta questo, sono cose private“. E, con altrettanta ironia, ha dichiarato: “Comunque si vede che gli ho lasciato un bel ricordo“.