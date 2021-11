Gina Lollobrigida in lacrime a Domenica In, lo sfogo dell’attrice: “Si sono accaniti contro di me”

Programmi TV

Gina Lollobrigida si è detta avvilita e profondamente umiliata dopo le vicende degli ultimi anni. A Domenica In l'attrice confessa, tra le lacrime: "Non ho la forza di reagire"

Gina Lollobrigida ha aperto il suo cuore a Mara Venier, dicendosi sofferente e profondamente umiliata per il trattamento riservatole negli ultimi anni. La diva è attualmente affiancata da un amministratore di sostegno, fortemente voluto dal figlio per gestire il patrimonio della madre. “Non ho la forza di reagire” commenta l’attrice in lacrime, prima di ricevere consolazione dalla conduttrice.

Gina Lollobrigida si sfoga a Domenica In: “Non merito di essere umiliata“

A Domenica In va in scena un’intima intervista a Gina Lollobrigida, diva del cinema italiano e che negli ultimi anni si è ritrovata al centro di difficili problematiche familiari e giudiziarie.

È di inizio ottobre, infatti, la decisione della Cassazione di affiancare all’attrice un “tutore di sostegno” per la gestione del suo patrimonio. Una soluzione fortemente voluta dal figlio Andrea, che ha voluto a tutti i costi una figura autorevole che amministrasse i beni della madre.

Nello studio di Mara Venier la ‘Lollo’ ne parla a cuore aperto, dicendosi profondamente umiliata e delusa: “Mi sento umiliata.

Dovrebbero lasciarmi morire in pace, non merito di essere umiliata ogni volta. Non ho fatto niente di male, capito? Eppure si sono accaniti contro di me e non mi lasciano in pace“.

Gina Lollobrigida, interviene l’avvocato in difesa dell’attrice

La presa di posizione del figlio ha provocato molta sofferenza in Gina Lollobrigida, che ammette: “Mio figlio è una cosa che fa male, perché ho fatto del bene a mio figlio e come risultato lui è contro di me. Ho sempre lavorato sola, senza l’aiuto di nessuno“. E spiega come sia stata spogliata di ogni avere, anche della mobilia: “Hanno sequestrato tutti i mobili, un trattamento ignobile“.

Mara Venier ha ascoltato con grande attenzione le parole dell’attrice, lasciandosi trasportare dai suoi racconti e donandole parole di conforto. La conduttrice le chiede se, ad ora, lei possa comunque utilizzare delle somme di denaro per fare acquisti o organizzare eventuali viaggi. A chiarire cosa la diva possa o non possa fare è l’avvocato della donna Antonio Ingroia, intervenuto in video-collegamento con Domenica In: “Se sono cifre importanti deve comunque ottenere l’autorizzazione dal famoso amministratore di sostegno, che di fatto gestisce il patrimonio al posto della legittima titolare“.

E aggiunge, con una nota di amara ironia: “Si è arrivati al punto di dire che la signora Lollobrigida non è lucida. Ma vi sembra una donna poco lucida?“.

Gina Lollobrigida confessa a Mara Venier: “Non ho la forza di reagire“

Gli ultimi anni sono stati difficili per Gina Lollobrigida che, ripensandoci, non trattiene le lacrime e si sfoga: “Alla mia età dovrei avere un po’ di pace, ma non ce l’ho ancora. È veramente una cosa indegna che si occupino così tanto di me“. Mara Venier cerca di darle conforto: “Oggi ti ho vista avvilita. Sei la ‘Bersagliera’… fai piangere anche me?

Sei forte, sei sempre stata fortissima“. In lacrime, la ‘Lollo’ ammette: “Ho il diritto di vivere ma anche di morire in pace” .

La conduttrice si avvicina alla sua ospite e la consola: “Mi auguro che qualcuno ti stia guardando, perché tu hai il diritto di fare quello che vuoi con i tuoi soldi e di avere un po’ di pace in questi tuoi ultimi anni della tua vita“. Ma la diva è moralmente distrutta, e lo confessa apertamente: “Non ho la forza di reagire“.