Lino Guanciale annuncia il nome del bebè: dedica social dell’attore diventato papà per la prima volta

Gossip

Gioia incontenibile per Lino Guanciale, diventato padre per la prima volta. Dopo giorni di silenzio, l'attore è intervenuto su Instagram con una dolce dedica al bebè, di cui è stato finalmente rivelato il nome

Lino Guanciale ha condiviso sui social la prima dedica al bebè che la moglie, Antonella Liuzzi, ha partorito pochi giorni fa. La coppia ha dato alla luce un maschietto, come già era trapelato dalle prime indiscrezioni, ma ora arriva la diretta conferma dell’attore. Sul proprio profilo Instagram, oltre a un dolcissimo messaggio, ha anche annunciato per la prima volta il nome del maschietto: Pietro.

Lino Guanciale accoglie il piccolo Pietro: la tenera dedica dell’attore

Gioia incontenibile per Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi, che hanno dato alla luce il primo frutto della loro storia d’amore.

È infatti di pochi giorni fa la notizia della nascita del loro primo bebè, che ha portato una ventata di felicità nella vita della coppia. Sia il popolare attore sia la moglie non avevano condiviso messaggi o dediche social. Sino a poche ore fa, quando Lino Guanciale ha affidato al proprio profilo Instagram le prime impressioni su questo lieto evento che ha significativamente stravolto la sua vita.

A corredo di uno scatto che ritrae una culla e dei gingilli, l’attore ha voluto condividere con i followers un tenero messaggio e presentare così al mondo il bebè: “14/11/2021.

Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure“. L’attore, successivamente, ringrazia tutti quanti per i messaggi ricevuti e svela per la prima volta il nome del maschietto: “Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci“.

Lino Guanciale padre per la prima volta

Era stato il sito Whoopsee.it ad aver annunciato la notizia attraverso il proprio profilo Instagram.

Al momento della nascita, Lino Guanciale era a Trieste sul set della fiction Rai La porta rossa 3, in onda a breve sul piccolo schermo. Quando è stato raggiunto dalla notizia, si sarebbe subito fiondato in ospedale per stare al fianco della famiglia.

Pietro è il primo figlio di Lino Guanciale, che ha così vissuto per la prima volta l’esperienza di diventare padre. Il matrimonio con Antonella Liuzzi prosegue a gonfie vele: fidanzata dal 2018, la coppia lo scorso anno è convolata a nozze a Roma e ha così suggellato la propria promessa d’amore.