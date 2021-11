Fiocco azzurro per Lino Guanciale, diventato papà per la prima volta: grande gioia per l’attore

Gossip

Fiocco azzurro per Lino Guanciale: l’attore è diventato padre per la prima volta nella mattinata di lunedì. La moglie Antonella Liuzzi ha partorito un maschietto, di cui non è ancora stato trapelato il nome. L’attore era momentaneamente impegnato a Trieste sul set della terza edizione della fiction Rai La porta rossa ed è corso subito in ospedale per stare al fianco della sua famiglia.

Lino Guanciale è diventato papà: grande gioia per l’attore

Lino Guanciale è diventato papà di un maschietto, il cui nome è ancora top secret.

Ad annunciare la bellissima notizia è il sito Whoopsee.it che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rivelato il lieto evento che ha stravolto la vita del popolare attore abruzzese. La nascita è avvenuta nella mattinata di lunedì e, stando a quanto riporta il sito, Guanciale in quel momento era temporaneamente impegnato a Trieste sul set della fiction Rai La porta rossa 3. Appresa la notizia, è corso subito in ospedale per stare al fianco della sua famiglia.

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono così diventati genitori del loro primo bebè, il primo frutto della loro romantica storia d’amore.

La coppia è fidanzata dal 2018 e lo scorso anno è convolata a nozze a Roma, in gran segreto. I due hanno sempre voluto mantenere un velo di riserbo sulla loro vita privata, nonostante qualche rara dedica social che certifica l’unicità e l’intensità del loro amore.

Lino Guanciale impegnato sul set: pronto a tornare con La porta rossa 3

Lino Guanciale è ormai diventato volto noto in Rai, protagonista di alcune serie tv piuttosto apprezzate dal pubblico. Dal 2016 al 2020 è stato volto fisso della fiction L’allieva, assieme alla collega Alessandra Mastronardi.

Su Rai2, dal 2017, è protagonista della serie poliziesca-fantastica La porta rossa, che a breve tornerà sul piccolo schermo con la nuova attesissima stagione.

Grande successo anche per Il commissario Ricciardi, in cui Lino Guanciale interpreta un commissario di polizia, in onda su Rai1 da gennaio 2021. Una vita ricca di impegni e grandissime soddisfazioni per l’attore, a livello professionale e ora anche personale. Con la nascita del loro maschietto, la famiglia di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si allarga ed è pronta a donare amore puro ed incondizionato al nuovo arrivato.